流浪漢紐約列車內潑燃燒物 男子當肉盾保護未婚妻全身30%燒傷
撰文：ETtoday
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美國紐約地鐵傳出縱火傷人案件，一名流浪漢突然朝乘客扔燃燒液體，23歲男子阿里賈（Petrit Alijaj）與未婚妻當時剛好路過，他為了保護未婚妻被火燒，立即用自己的身體阻擋，導致全身30%面積嚴重燒燙傷。
紐約市警方表示，攻擊事件於5月25日下午2時45分左右發生在曼哈頓下城1號列車上，49歲男子泰勒（Nile Taylor）在案發後不久就被逮捕。23歲受傷者阿里賈向當地媒體表示，他和未婚妻與表弟一同搭乘1號列車，當列車進入休士頓街站時，站在車門前看似要下車的泰勒，突然轉過身來朝他們扔燃燒物。
阿里賈表示，在車廂上時他和泰勒之間完全沒有過任何互動，只覺得對方看他的眼神有點奇怪，而遭到攻擊的當下，他的第一個反應就是保護未婚妻，「我用我的身體保護了其他人」，嚴重燒燙傷讓他目前仍在醫院中接受治療，預計至少需要留院1星期。
事件發生後，警方透過追蹤泰勒從另一名乘客身上偷竊的手機，逮捕到逃跑中的泰勒，被控犯下縱火、攻擊、非法持有武器、輕微偷竊等罪，調查後發現他今年2月也曾在西28街車站的地鐵月台上朝乘客潑裝有燃燒液體的容器，再加控企圖攻擊、危害他人安全、縱火等罪。
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