新加坡航空事件：傷者集中在這裏　醫生還原艙內情況讚乘客合作

新加坡航空（Singapore Airlines）一架航班編號為SQ321、從倫敦飛往新加坡的班機5月21日下午在途中遭遇亂流，緊急在曼谷降落，機上乘客1死30傷。當天首批進入機艙協助救援的一名醫生接受媒體訪問時憶述，剛進入機艙時看到的乘客傷勢不重，怎料原來傷者及損毀情況皆集中靠近機尾處。她坦言，事件是曼谷機場醫療團隊當值12年以來接到的最大任務。



新加坡媒體《新明日報》與《聯合早報》25日報道，駐曼谷素萬那普機場的醫療團隊成員薇燦雅醫生（Dr. Wichanya）在接受泰國公共電視台（Thai PBS）訪問時表示，這是該機場第一次處理如此緊急和大規模的航空事故。

薇燦雅稱，客機比預期時間提早十分鐘緊急降落，他們只有20分鐘做準備。客機降落後，她帶領醫療人員進入機艙，發現前端區域沒有損壞的迹象。

她稱，她是首批最入機艙的救護人員，最初聽見機組人員通報的受傷人數時，內心還有點疑惑，因機艙前半部的損推毀未如通報中嚴重。但她隨即馬上開始工作，動員所需的資源和醫務人員。

薇燦雅醫生表示大部份傷者及損毀情況皆集中靠近機尾處。圖為事發後新加坡航空SQ321客機內一片混亂的情況（Reuters）

當她進入機艙後方時，卻發現損毀情況與傷者數量都愈來愈多，尤其是機尾處的損壞最為嚴重，有大量傷者。

醫療團隊迅速評估機內情況後，隨即告訴機場負責人，啟動多人事故的緊急計劃。

她說，團隊根據慣常操作，優先搶救受輕重傷的傷者，將他們移出機艙進行初步治療和評估，之後送院。

她憶述當時情況：「當時機艙內的氣氛很安靜，應該是因為每個乘客經歷可怕的經歷後受到驚嚇。乘客看到救援隊時都沒有大聲喊叫，而是很好地配合，讓路給救援隊完成救援工作。」

薇燦雅提到，當天救援隊遇到的另一障礙就是天氣。他們開始工作約2小時後，獲悉20分鐘後將下雨，於是她們須立即搭起帳篷，避免乘客下機時被淋濕。

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