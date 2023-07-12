加拿大救生艇計劃｜移民顧問指定落腳點思3因素　先試在當地生活

加拿大宣布放寬「救生艇計劃」，取消「工作移民（Stream B）」學歷要求。有移民顧問建議，決定移民地點之前，應考慮當地開支、氣候及語言三個因素，建議決定移民之前，港人應於該地嘗試生活至少兩星期，覺得合適再向心儀國家申請移民，否則只是浪費金錢及時間。



寰宇移民顧問有限公司區域經理黃偉康指，移民的先決條件，是能夠於當地生活，包括考慮自己是否「夠錢」足以租屋，以及應付未找到工作之前的生活開支；其次為氣候及語言。他指，為港人提供「救生艇」的美國、加拿大、澳洲及英國之中，以加拿大最為寒冷，港人會難以適應，建議有意移民的港人先於該國逗留兩星期至一個月，嘗試生活之後，覺得合適，再申請移民。

他又提及，很多客人會一次過申請幾個國家的「救生艇」，但他認為，「最後都要申請，點解唔開始已經揀好咗先做會好啲呢？」黃偉康說，移民並非3個月或半年之內可以完成的事情，需要長時間逗留在該國，可能是四至五年，甚至乎是十年的時間，才會取得該國，「如果中途突然間你要返返嚟香港，或者轉去其他地方，第一係你就浪費自己金錢，第二就係時間成本大咗。」