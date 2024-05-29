韓國發現150懷疑「裝有糞便」氣球闖境　朝鮮曾預告報復空投傳單

韓國軍方消息人士星期三（5月29日）透露，韓國軍方至今已經發現逾150個疑似朝鮮向韓方發送的空飄氣球。軍方和警方正在回收落到地面的氣球。



韓聯社報道，韓國軍方消息人士說，90多個疑似朝鮮放飛的氣球在首爾市和前沿邊境地區一帶發現，其中一些氣球已落到地面，其餘仍在空中。據悉，落地的氣球綁着一個膠袋，膠袋裏有疑似糞便的污穢物。

朝鮮氣球：2024年5月29日，韓國出現據信是從朝鮮放飛過來的氣球，上面載有各種物體，包括看似垃圾和排泄物的東西。（韓國聯合參謀本部（韓聯參））

韓國軍方正在進一步確認氣球是否載有反韓傳單。韓國聯合參謀本部提醒民眾發現不明物體時應避免接觸，並迅速向軍部或警方舉報。

朝鮮氣球：2024年5月29日，韓國鐵原郡的一片稻田上空出現了一個據信是朝鮮發射的氣球，上面載有各種物體，包括看似垃圾和排泄物的東西。（Yonhap via REUTERS）

朝鮮上星期天（26日）宣稱將對韓國民間團體空投反朝傳單一事作出回應，並稱即將向韓國邊境和縱深地區空飄廢紙和垃圾。朝鮮2016年也曾向韓國發送裝有垃圾的氣球。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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