脫北團體向朝鮮空投傳單與儲存K-pop影片USB　質疑金正恩血統

韓國脫北者組織「自由朝鮮運動連合」，10日從距離首爾西北方約50公里的江華島，朝朝鮮（北韓）空飄20個大型氣球，上面懸掛了30萬張批判金正恩的傳單，與含有K-POP等影片的2千個USB。



事實上，這並非他們首次空飄氣球，他們4年前也曾用此方式，將記載金正恩「身世之謎」的傳單空投至朝鮮。

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「自由朝鮮運動連合」代表朴相學並未透露本次批判金正恩的傳單內容，僅表示「金正恩阻礙朝鮮半島統一，幻想永遠統治朝鮮」。

《每日朝鮮》日本版總編高英起指出，該團體4年前也曾以相同方式，將大量傳單空投到朝鮮。傳單上還記載了金正恩的「身世之謎」。

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當時的傳單上記載，金正恩同父異母的哥哥金正男，是金正日與已婚女演員成蕙琳外遇後生下的孩子。金正恩的母親則是日本出生的高英姬（又稱高容姫），她與金正日也是「不倫關係」，而非正式夫妻。

金正恩被指2017年2月派出暗殺小組，在吉隆坡國際機場殺害哥哥金正男，是為了更穩固地抓住政權。因為金正恩的母親「來自日本」，相較之下，哥哥金正男才是純正的「白頭山血統」。

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這是朝鮮絕對沒有人敢談論的禁忌話題。高英起指出，金正日當時為了封口甚至不惜處刑心愛的情婦。而「自由朝鮮運動連合」會刻意在傳單上提及此事，就是希望朝鮮人民能靜靜地將這些消息傳播出去，期盼能削弱朝鮮當局「神格化」統治者的效果。

事實上，朝鮮當時得知傳單一事後震怒不已，炸毀兩韓聯絡辦公室。受到此事影響，時任韓國總統文在寅立法禁止民眾在朝鮮散布傳單。但2023年9月，韓國憲法法院判斷此法條因過度限制表現自由而違憲，失去效力。

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