朝鮮「糞便氣球」飄襲韓國　一地穢物近距高清照曝光　韓國斥低級

據韓國多家媒體報道，韓國聯合參謀本部5月29日表示，朝鮮從28日晚間開始，向韓國空投大量裝有污穢物的氣球。截至29日下午4時，韓國江原道、京畿道、慶尚道、忠清道、全羅道等地共發現260多隻「垃圾氣球」。不過報道稱，韓國空中已無氣球在空中飄浮。



據報道，朝鮮這次向韓國空飄的氣球長3至4米，氣球下方懸掛膠袋，袋內裝有各種污穢物和垃圾。捆綁氣球和膠袋的繩子上系有計時器和起爆裝置。但沒有發現傳單。

朝鮮氣球：2024年5月29日，韓國出現據信是從朝鮮放飛過來的氣球，上面載有各種物體，包括看似垃圾和排泄物的東西。（韓國聯合參謀本部（韓聯參））

韓國一些民眾在社交媒體上發文發圖，談自己對這次空投垃圾的所聞所見。一名網民發布了兩張空投垃圾的照片並配文稱，「真開始潑糞了——化學戰，真是瘋了。」從照片中可以看到，膠袋裏裝着泥土，袋子破掉後，泥土散落一地。

韓國軍方也公布了相關照片，其中一些照片顯示，墜地後氣球周圍散落着垃圾，其中一張照片上的袋子上寫着「排泄物」一詞。

韓國軍方通過肉眼、熱成像監視裝備和雷達等監視上空，在發現氣球落地後就進行清理工作。軍方爆炸物處理部隊和化學和生物戰應對小組被派去檢查和收集這些物品，並發出警報，警告居民遠離並向當局報告任何發現。

韓國聯合參謀本部表示：「我們嚴正警告朝鮮立即停止其不人道和低級的行為，」並說：「『朝鮮的行為』明顯違反國際法，嚴重威脅我國人民的安全。」

韓國和朝鮮之間的「空投戰」並不罕見。韓國一些團體定期向朝鮮發送氣球，氣球上載有批評朝鮮的傳單，也有保存了韓國流行音樂視頻的USB手指等。

圖為2022年9月28日，韓國脫北者組織「自由朝鮮運動連合」在社交媒體上發布的照片，該組織通過放飛氣球將懸掛了30萬張批判金正恩的傳單與存有含有K-POP等影片的2千個USB發送到朝鮮。（Facebook@FightersforFreeNorthKoreaFFNK）

韓國政府也曾試圖阻止此類活動，稱這些活動無助於促進和平，並危及邊境附近居民的安全。韓國政府為此還專門出台了禁止放飛氣球的禁令，但這個禁令後來被韓國最高法院裁定違憲，稱其侵犯了言論自由。

朝鮮對韓國這種宣傳活動很不滿，為此也展開報復行動。比如在2016至2017年，就向韓國空飄了大約1000個氣球。

不過，這次朝鮮一次就空投了200多個氣球，規模令韓國有點「吃驚」。

其實這次朝鮮空投垃圾，韓國事先已收到警告。5月26日，朝鮮國防部一名官員發表聲明稱，將向韓國發送「大量廢紙和污穢物」，作為對韓國向朝鮮空運「骯髒物品」的「以牙還牙」的回應。

空投垃圾後，朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正29日也發表了講話，稱朝鮮從28日晚開始通過氣球向韓國投放大量廢紙和污穢物，並說這是對韓國向朝鮮投放污物的報復。

金與正說，韓國的一些團體「企圖傳播誹謗我們思想和制度的政治煽動傳單和臭不可聞的低級思想，理應遭到報應」。她說，今後我們將以數十倍「奉還」韓方所散佈的穢物。

轉載自《金羊網》

