朝鮮放飛氣球後　罕見再射十多枚導彈　連日對韓GPS電波干擾攻擊

韓國軍方指朝鮮5月30日同時發射數枚短程彈道飛彈，數小時前，平壤放飛大量裝有穢物和垃圾的大量氣球跨越邊界至韓國，以示懲罰。韓國聯合參謀本部（韓聯參）表示，偵測到朝鮮當天清晨6時14分左右從平壤順安一帶向韓半島東部海域發射十幾枚疑似短程彈道導彈（SRBM）的飛行物。



韓聯社稱，這些導彈在飛行350多公里後落入東海，該距離足以覆蓋首爾、大田等大城市以及清州、水原、原州、瑞山等主要空軍基地所在地。從飛行距離等來看，朝鮮發射的可能是超大型多管火箭炮KN-25。

朝鮮雖經常試射彈道導彈，但一次性大規模發射實屬罕見。

韓國聯合參謀本部（韓聯參）稱韓國正與美國和日本一起分析具體情況。

韓聯參表示，這次發射是「嚴重威脅朝鮮半島和平穩定的挑釁行為」。

這是朝鮮自5月17日以來時隔13天再次發射彈道導彈，3天前，即27日朝鮮發射軍事偵察衛星失敗。

日本海上保安廳和首相辦公室也證實此事，還說他們正在查實更多資訊。

圖為2023年3月9日，朝鮮進行韓朝前線西段火星炮兵部隊的火力突擊演習，以及短程彈道導彈發射演習。（朝中社）

此外韓聯參30日表示，當天上午7時50分許起，朝鮮從西海北方界線（NLL）以北地區向韓方衛星定位系統（GPS）進行電波干擾攻擊。

軍方人士表示，截至目前，朝方的干擾未對韓軍造成實質性損失。軍方正在運行探測體系，並與科學技術訊息通訊部、國土交通部、海洋水產部、海洋警察廳等有關機關實時交流資訊，保持戒備狀態。

圖為2018年4月27日，朝鮮領袖金正恩（不在圖中）與胞妹金與正在板門店和平之家出席韓朝峰會。（Photo by Pool/Getty Images）

韓聯參5月29日表示，朝鮮28日晚開始向韓國空飄裝有污穢物和垃圾的大量氣球，全國迄今發現260多隻「垃圾氣球」。

朝中社稱，朝鮮領袖金正恩的妹妹、勞動黨中央委員會副部長金與正29日發聲明證實此事。她嘲笑韓國是「自由民主主義鬼怪」，稱這是向高喊言論自由的「自由民主主義鬼怪」發送的「真誠禮物」，今後朝鮮將以數十倍「奉還」韓方散佈的穢物。

金與正29日發表談話稱，有關做法是朝鮮人民的言論自由。她說朝鮮只不過試着做些韓方經常幹的事，韓方指朝方同類行為違反國際法是厚顏無恥。

金與正口中的穢物，是韓國團體企圖傳播誹謗朝鮮思想和制度的政治煽動傳單，以及臭不可聞的低級思想。她指韓方嚴重愚弄朝鮮人民，理應遭到報應。

金與正指出，朝鮮對韓國放飛的氣球，屬於朝鮮人民的言論自由。她還譏諷說「管制空飄行為有局限，希望大韓民國政府能諒解」。

韓國聯合參謀本部（韓聯參）表示，江原、京畿、慶尚、全羅、忠清等韓國各地已發現200多個來自朝鮮的氣球。

那些氣球長3至4米，下方懸掛膠袋，內裝有各種污穢物和垃圾，但未發現對韓傳單。捆綁氣球和膠袋的繩子上繫有計時器和引爆裝置。

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