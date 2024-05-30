習近平：2026年在中國舉辦第二屆中國-阿拉伯國家峰會
撰文：許懿安
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中國國家主席習近平5月30日上午在北京釣魚台國賓館出席中國—阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式併發表主題演講話。習近平宣布，第二屆中國-阿拉伯國家峰會將於2026年在中國舉辦。
習近平指出，中方對首屆中阿峰會成果落實情況感到滿意，願同阿方發揮好峰會戰略引領作用，持續推動中阿關係跨越式發展。中方將於2026年在中國舉辦第二屆中阿峰會，相信這將成為中阿關係又一座里程碑。
習近平表示，中方願同阿方守望相助，把中阿關係建設成維護世界和平穩定的標桿。面對動蕩不安的世界，相互尊重是和睦相處之道，公平正義是持久安全之基。
習近平強調稱，中方願同阿方一道，尊重聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國人民自主選擇，尊重歷史形成的客觀現實，探索有利於維護公平正義、實現長治久安的熱點問題解決之道。
此前，中國外交部發言人華春瑩宣布，經中阿雙方共同商定，中國-阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議5月30日在北京舉行。中國國家主席習近平將出席會議開幕式並發表主題演講。中共中央政治局委員、外交部長王毅將同阿方主席、毛里塔尼亞外長馬爾祖克（Mohamed Salem Ould Merzoug）共同主持會議。阿拉伯國家外長或代表及阿盟秘書長將出席會議。