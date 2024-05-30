習近平：2026年在中國舉辦第二屆中國-阿拉伯國家峰會

中國國家主席習近平5月30日上午在北京釣魚台國賓館出席中國—阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式併發表主題演講話。習近平宣布，第二屆中國-阿拉伯國家峰會將於2026年在中國舉辦。



習近平指出，中方對首屆中阿峰會成果落實情況感到滿意，願同阿方發揮好峰會戰略引領作用，持續推動中阿關係跨越式發展。中方將於2026年在中國舉辦第二屆中阿峰會，相信這將成為中阿關係又一座里程碑。

習近平表示，中方願同阿方守望相助，把中阿關係建設成維護世界和平穩定的標桿。面對動蕩不安的世界，相互尊重是和睦相處之道，公平正義是持久安全之基。

習近平強調稱，中方願同阿方一道，尊重聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國人民自主選擇，尊重歷史形成的客觀現實，探索有利於維護公平正義、實現長治久安的熱點問題解決之道。

2022年12月9日，中國國家主席習近平在沙特阿拉伯利雅德舉行的中阿峰會與阿拉伯國家領導人合影。（Saudi Press Agency/Handout via REUTERS）

此前，中國外交部發言人華春瑩宣布，經中阿雙方共同商定，中國-阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議5月30日在北京舉行。中國國家主席習近平將出席會議開幕式並發表主題演講。中共中央政治局委員、外交部長王毅將同阿方主席、毛里塔尼亞外長馬爾祖克（Mohamed Salem Ould Merzoug）共同主持會議。阿拉伯國家外長或代表及阿盟秘書長將出席會議。