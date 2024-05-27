日本富士山「打卡LAWSON」黑布擋拍有效？中國網民指同胞秒速破解
撰文：TVBS新聞網
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為了防止外籍觀光客聚集造成當地居民困擾，日本山梨縣LAWSON便利店河口湖站前店（ローソン河口湖駅前店），於5月21日架設2.5米高的黑色布幕，阻擋景觀，並在該處設置QR碼，引導遊客前往其他能眺望富士山的景點。儘管河口湖町表示遊客聚集的狀況已經改善，但有網民指出，有內地遊客直接在黑幕上挖洞，為了拍攝美景不擇手段。
LAWSON便利店河口湖站前店對面因被發現可以拍攝富士山美景，近年成為外籍旅客必訪的熱門景點。但大批旅客為了拍照擋住步道、隨手亂丟垃圾、甚至任意穿越馬路，讓當地居民不勝其擾。河口湖町於5月21日架起黑色遮光網，擋住富士山景觀。河口湖町町長渡邊英之於5月24日表示，黑布架設後，觀光客人數已經減少，狀況正逐漸改善。
河口湖市出招阻止旅客打卡，以減低他們對居民造成的滋擾：（按圖了解）
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另一方面，中國網民「小美kazumi」於5月25日在小紅書分享影片，稱富士山LAWSON確實架起黑幕，但有內地旅客直接在黑幕上挖了一個洞，感嘆「同胞還是有辦法的」。從影片中也能看到一名遊客，直接舉起手機隔着遮光網拍照。
她的發文立刻受到網民關注。不少網民對內地旅客挖洞的行為感到傻眼，留言表示：
．「人被討厭是有道理的」
．「去河口湖或坐纜車上富士見台拍不好嗎？」
．「真惹人討厭，都不讓拍還要這樣那樣的」
但也有許多人反駁：
．「怎麼知道是中國人挖的洞？」
．「又不是只有中國人拍，拍照的人多了去」
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