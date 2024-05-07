網紅遊日本築地意外拍下「文雀」犯案過程　3秒得手事主懵然不知

日本向來以治安良好聞名，吸引全球遊客前往觀光，但近日卻有一對巴西YouTuber夫妻在東京築地市場拍攝影片時，意外捕捉到竊賊「3秒行竊」的畫面，讓他們驚呼，「即使是在日本也不能掉以輕心！」



來自巴西的旅行YouTuber夫妻里貝羅（Fred Ribeiro）和杜阿爾特（Laryssa Duarte）近日在日本旅遊，沒想到他們造訪知名的築地市場時，卻意外拍攝到一名男子行竊的畫面，立刻引發網民討論。

從他們拍下的影片可以看到，有一名男子利用外套做掩護，將手伸入前方一名婦人的後背包中，迅速取走皮夾，並用外套將皮夾隱藏起來，整個過程僅花了約3秒鐘。這恐怖的一幕也讓夫妻倆驚呼，「即使是在日本也不能掉以輕心！」

這對網紅意外拍到扒手盜竊途人銀包的過程：（按圖了解）

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許多網民留言表示：

．「好難相信這發生在日本」

．「儘管這裏看起來比巴西安全，但是還是必須要小心」

．「天哪快把影片交給警察」

．「感覺被偷的女人也是外國人」

．「其實全世界各個角落都會有小偷」



有關盜竊的片段於37:47開始：

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】