伊朗總統萊希墜機　當局排除破壞性爆炸可能

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）和外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）墜機事件，伊朗排除破壞性爆炸導致直升機墜毀，也排除通信系統中斷或頻率干擾的可能性。



據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，繼上星期四（5月23日）公布第一份調查報告後，伊朗武裝部隊總參謀部星期三（29日）發佈第二份直升機墜毀的調查報告。

報告顯示，當局考慮到對直升機殘骸和剩餘部件的測試結果、殘骸在事故現場的散落方式，以及殘骸與機身的距離，排除了在飛行過程中或撞山時的破壞性爆炸的可能性。

一架載有包括伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及外長在內人士的直升機2024年5月19日在伊朗東阿塞拜疆省（East Azerbaijan）瓦爾扎甘（Varzaqan）山區墜毀。圖為5月20日有人在現場拍得直升機殘骸的照片。（Stringer/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

報告稱，墜毀的直升機上沒有發現任何電子作戰（electromagnetic warfare）的跡象，但直升機返回東阿塞拜疆省首府大不里士途中的天氣狀況需要進一步調查。

此外，在飛行過程中，以及事故發生前的69秒，墜毀直升機的機組人員一直以指定頻率保持聯繫，因而排除通信系統中斷或頻率干擾的可能性。

5月19日，萊希和七名隨行人員前往西北部靠近阿塞拜疆的邊區出席一座大壩的落成儀式，不料乘坐的直升機在回程中墜毀，全機無人生還。

本文獲《聯合早報》授權轉載

