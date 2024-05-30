騙徒Deepfake假冒跨國公司CFO　誘香港員工開視像會議騙近4百萬元

香港警方稱，再有騙徒利用深偽技術（Deepfake）冒認跨國公司高層職員，要求在港分公司負責人轉賬近400萬元。這是本港第二宗同類案件。警方在「守網者」Facebook專頁披露案情。



警方稱，日前再有一間跨國公司職員收到WhatsApp訊息，對方自稱公司首席財務總監並要求與職員進行Zoom視像會議。這名「假上司」在開會期間指示職員轉款接近400萬元至不同戶口，作為開分公司的資金。

騙徒疑利用公司上司以及其他投資公司代表的公開片段作為素材，配合深偽技術篡改說話內容，將影像在多人視像會議播放，以假冒上司要求在港員工匯款。職員驟眼看「假上司」樣子及聲線與平常一樣，不虞有詐，於是聽從指示轉賬，及後他向公司查證，才揭發已上當。

香港已非首次發生同類案件，總部設於英國的知名工程顧問公司奧雅納（Arup）5月16日證實公司捲入一宗人工智能深偽（AI Deepfake）騙案，導致有香港員工受騙，轉帳約2500萬美元（約1.95億港元）。

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