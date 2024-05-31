風球馬力斯｜日本旅遊注意：tenki.jp預測移動路線　沖繩或受影響

今年第2號颱風「馬力斯」（熱帶風暴級；英文名稱：Maliksi；名字來源：菲律賓；名稱意義：菲律賓語，快速的意思）正在接近香港。



【天文台／最新颱風消息／天氣消息／颱風路徑預測／艾雲尼／日本旅遊】香港天文台30日下午4時45分網站最新消息顯示，與馬力斯相關的狂風驟雨及強風正逐漸影響珠江口一帶，本港風力會逐步增強。預料三號強風訊號會至少維持至明早6時。

中國氣象台下午6時發布的消息顯示，馬力斯31日下午2時在南海西北部海面上生成，下午5點鐘其中心位於廣東省陽江市以南大約165公里的海面上，就是北緯20.4度、東經111.9度，中心附近最大風力有8級（18米/秒），中心最低氣壓為998百帕，七級風圈半徑60-150公里。

當局預計，「馬力斯」將以每小時15至20公里的速度向偏北方向移動，強度變化不大，將於今天（31日）夜間在廣東台山到電白一帶沿海登陸（熱帶風暴級，8級，18-20米/秒）。登陸後將轉向東北方向移動，強度逐漸減弱。

日本氣象廳31日稱，馬力斯預計不會對日本造成任何直接影響。

氣象廳3指它的中心大氣壓998百帕，中心附近最大風速18米/秒，最大瞬時風速25/秒。

颱風正在緩慢向北移動，將在中國大陸登陸，並預計6月1日下午逐漸減弱並再次成為熱帶氣旋。

日本氣象協會的天氣預報應用程式tenki.jp在31日稱，馬力斯即使是「短命颱風」，也有可能產生影響。

tenki.jp指它不會對日本列島產生直接影響，但有可能以低壓系統的形式向沖繩先島群島移動。即使不是颱風，也可能從熱帶帶入溫暖潮濕的空氣，為沖繩地區帶來大雨，呼籲大家關注最新的天氣預報。

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