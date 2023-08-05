颱風卡努挾強風豪雨襲日本沖繩　民眾直擊奇景「電單車掛電線桿」

今年的第六號颱風卡努挾帶着強風豪雨直撲日本沖繩，在當地造成嚴重災情。有當地民眾甚至還直擊一輛電單車直接被強風吹到倒掛在電線桿上面，誇張畫面在網路瘋傳。



卡努的路徑相當詭異，先是接近沖繩來到台灣上方海域後，又大迴轉再襲沖繩，因此造成當地嚴重災情。沖繩一度有14萬戶無電可用，路上的紅綠燈也無法運作。2人喪生，以及41人輕重傷。

而卡努的風勢到底有多強勁？一名沖繩的民眾在2日早上拍下，在宜野灣市和中城村交界處的一根電線桿上，居然掛着一輛電單車，他傻眼以為自己還沒睡醒。

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事實上，在2日當天，沖繩的瞬間最高風速來到每秒50公尺，當地媒體也拍到許多汽車、招牌被強風吹翻的模樣。

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