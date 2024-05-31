美國史上最強高中生　231大學錄取　獲合計1470萬美元獎學金邀約

美國佐治亞州（Georgia）18歲高中生克羅韋爾（Madison Crowell）創下紀錄，被231間學校錄取，同時獲得1470萬美元（約港幣1.15億元）獎學金的邀約。克羅韋爾最終選擇北卡羅來納州海波因特大學（High Point University）作為人生下一階段的起點。



克羅韋爾出身於人口僅6.9萬、卻有14％居民生活在貧窮線下的利伯蒂縣（Liberty County），父母在她還是小女孩時，就規劃好女兒的升學軌迹。

克羅韋爾就讀利伯蒂縣高中期間成績優異，還擔任學生會副會長、學生大使、學校首席籃球經理、校刊總編輯，入選啦啦隊校隊和全美優等生協會（National Honor Society）。

在結束馬拉松式的大學申請後，克羅韋爾獲得231所學校取錄，最後選擇海波因特大學，攻讀近年熱門的運動科學，並將目標放在物理治療博士學位。

身為高材生克的羅韋爾透露，自己也嘗過挫敗的滋味，「我知道被夢想中的學府拒絕的感覺是怎樣」，而拒絕她的3所大學分別是科羅拉多學院（Colorado College）、圖蘭大學（Tulane University）、北卡羅萊納大學教堂山分校（UNC-Chapel Hill）。

克羅韋爾除認為選擇海波因特大學是「人生至今做的最好決定之一」，也建議其他學子「永遠保持對事情的積極態度，因為申請大學的過程可能會讓人不知所措」、「時刻保持理智並確保擁有釋放壓力的出口」。