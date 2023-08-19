科大雙學位高材生休學做直播主　訪問百種新行業職人：冷門但賺錢

1999年出生的程弈人，曾經有過非常漂亮的履歷：在香港科技大學念計算機和商科的雙學位去斯坦福交換，在頂級投行實習……但去年年初，他選擇休學創業，開始做一檔直播節目，對談了超過100位從事新職業的年輕人，並搭建了一個專注新興行業的青年人職業發展平台。



魔術策劃師、押花師、高報師、整合療癒師……這些對大多數人陌生的職業，已經成為當下年輕人在「打工」以外的新出路。有數據顯示，已經有17.5%的年輕人在嘗試傳統行業以外的新職業，58.5%的年輕人對新職業抱有強烈興趣。（數據來源：《2023年新職業發展趨勢白皮書》）‍‍

「在傳統軌道之外，或許有更加豐盛的人生。」我們和程弈人聊了聊。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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以下是他的自述：

01 採訪一百種新職業

在香港科技大學唸書的時候，我分別在投資、諮詢、互聯網三個領域的頭部機構做過實習。一開始，其實是很嚮往的，那種很專業、精英氣質的感覺，就像TVB電視劇裏一樣。但後來我發現，身邊的那些同事，即使已經在事業上做到很高的崗位，但仍然很迷茫和困惑。光鮮表面下，我看到更多的是他們的疲憊。

所以我就休學了，開始做一件我想做很久的事：我和100多位跳出傳統職業路徑，從事「新職業」的職人建立了聯繫，並進行了採訪對談，做成了一檔直播節目。在我的定義裏，新職業就是「基於新人羣的新需求，在未來有發展趨勢」的職業。比如拆書師（把書本拆解成重要信息和段落，常見於有聲書的市場）、押花師（用大自然中現成的花材，加工成藝術作品）、芳香療癒師（用精油等進行按摩舒緩，達到療癒目的）、照片療法教練（通過一些圖片工具，使人進行一些內在探索）等等等等。以下是我採訪過的職業名錄：

⼼理諮詢師、花藝師、瑜伽⽼師、繪本閲讀指導師、家庭攝影師、⽣涯規劃師、營養師、保險經紀⼈、兒童瑜伽⽼師、頌缽療癒師、⾃然教育指導師、整理收納師、塔羅師、芳療師、調⾹師、海娜師、制⾹師、瑪雅天賦解讀師、漢服設計師、兒童派對策劃師、⾮遺⽂化講師、形象管理師、穿戴甲美甲師、西塔療癒師、對外漢語⽼師、奢侈品鑑定師、唐卡畫師、⾃由撰稿⼈、寵物攝影師、花卉粘⼟⼿作⼈、兒童劇遊作者、書店主理⼈、⾃由插畫師、策展⼈、營地導師、知識可視化設計師、占星師、藝術療癒師、中醫師、催眠師、寵託師、親⼦活動策劃師、有聲書主播、⾳樂治療師、旅⾏規劃師、農場運營⼈、紀錄⽚導演、舞室主理⼈、婚禮策劃師、畫室主理⼈、脱⼝秀演員、戲劇療癒師、寵物殯葬師、⾔語康復師、裝置藝術家、寵物美容師、養⽼院運營、⼈⽣教練、⽣命數字解讀師、陪診師、動物溝通師、拆書師、綠植主理⼈、⺠宿主理⼈、瑜伽療癒師、⽂創主理⼈、⾼端家教、寵物創業顧問、傾聽師、⼊殮師、劇本殺作者、⽊藝⼿作⼈、⼼靈⾳樂⼈、玩具設計師、少兒⼝才⽼師、花道療癒師、芳⾹療癒師、⼿作創業顧問、劇照攝影師、嬰兒睡眠諮詢師、⾼報師、獨⽴律師、跨境電商創始⼈、作詞⼈、藝⼈經紀⼈、新型紅娘、森林療養師、⽓球⼿作攤、AI設計師、舞動治療師、押花師、相聲演員、兒童戲劇教育⽼師、婚禮主持⼈、照⽚療法教練、養⽼護理員、婚禮管家、電競指導員、旅行咖啡師、香氣手作人。

我採訪的100多人中，90%以上的受訪職⼈，都不是對口專業出身，大多有在體制內、互聯網、廣告等主流就業⽅向從業的經驗。轉型後，⼀個⼈就是⼀家公司，以興趣起家，慢慢發展成⼀份賺錢的副業，再根據個⼈情況選擇全職all in。

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02 哪些人在嘗試新職業？

都有哪些人，在嘗試新的職業呢？一種可能是30+、35+歲的人羣，有看起來很穩定、很體面的工作，但上升渠道已經非常有限，他們想找的是一個「天命職業」。比如在成為⽺⽑氈⼿作⼈之前，顏顏在央企⼯作。在全職做新型紅娘之前，⽉亮在投⾏⼯作，因為更喜歡撮合⾝邊⼈在⼀起，選擇了辭職，為⼀⼆線城市的優質男⼥⻘年提供相親服務，服務的客單價最低也有7000元。

還有一個在大廠做市場的女生安安，她在接近30歲的時候懷孕、生子，同時遇上疫情、前面還有互聯網大廠的「35歲危機」，種種因素疊加在一起，讓她對自己當時的工作前景非常不看好。她就開始一邊帶孩子，一邊自學心理諮詢。一開始是在朋友圈接一些公益的諮詢個案，後來慢慢開始收費， 最近⼀次和她溝通，她和我説，現在單⼦每天已經接不過來了，在考慮做⾃⼰的知識付費產品。她説自己從小就對心理學有興趣，但是因為父母、老師不看好就業，大學沒有填報相關的志願，於是學了不喜歡的專業、做了不喜歡的工作，直到一個時間點，才終於決定回到自己初心的軌道上來。

還有一種，是在技能、學歷等方面並不佔優勢的人。我曾經訪問過一個在成都的女孩雪豔，她就是普通的專科畢業，在主流的職場上並沒有很強的競爭力。所以她進入了門檻相對較低的養老行業，從一線護理員做起，現在在探索一些更新的養老模式，比如上門養老。數據顯示90%的老人都會在家養老，只有很小一部分會住進養老院。上門養老就是去到老人家裏，為他們洗澡、理髮、測血壓、修剪指甲等等。相比起在養老院工作，也會更加有靈活性。目前，她也已經搭建了自己的團隊，累積了一批穩定的客户。她説她曾經上門服務過一位患有阿茲海默症的老人，老人連子女的名字都不記得了，卻能清楚地記住她是誰。「你所服務的⽼⼈，他們會⽤特別的⽅式去認可你的服務，⽐如説⼀個微笑、⼀個⼤拇指，⼀個點頭，每每看到這些，會覺得⾃⼰每天的⼯作都是值得的。」

再有一種，就是性格本身不太適合職場的。我有和一個男生俊凱聊過，他從小深受家庭暴力的困擾，整個童年都很痛苦，長大後患有雙向情感障礙。他起初在一家新媒體公司裏當剪輯，但是因為本身情緒的問題，在一個商業的環境裏，他可以説是完全待不下去。因為他曾經有剪輯的技能，對影像都還算比較有感覺，就轉行做攝影師。再後來，他拍攝的小動物的視頻、照片傳上網絡，反響很好，他就開始轉型成為一位寵物寄養師。在大城市，很多年輕人如果出差、旅行，需要人幫忙照顧寵物，一個晚上的收費在100-200元不等，「寵物寄養」算是一個有很大需求的市場。而俊凱本人，做這份工作幾乎不需要和人打太多的交道。除了和客人必要的溝通之外，他只需要和寵物們待在一起，照顧好他們就可以了。對於之前深受職場人際交往之苦的他來説，算得上是得心應手。

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03 「很多人看似光鮮，背後充滿迷茫。」

説回做這件事的契機，我在不同行業做過實習，以諮詢行業為例，當時的工作節奏是從早上9:00，一般都會幹到晚上10:00，有時候會晚到12:00，風雨無阻。週末不需要去公司，但要需要待命，隨時可能會有一些事務要處理。我當時的大領導是一位爸爸，他説自己一年能回家陪伴小孩的時間都幾乎擠不出多少。而且這份工作已經無法讓他再有更多成長，我們每天就是搬運二手資料，做成ppt交付給客户，卻並不產出真正落到實處的內容。至少有兩位已經做到高層的同事和我説過，他們是在一場大病之後，意識到這樣的工作並非長久之計。

我問過他們，如果不考慮現實因素，他們嚮往的工作是什麼？答案五花八門，有想做劇本殺編劇的、有想做自由撰稿人的，還有人想開一家海邊的衝浪館。就是沒有人回答我説，想去什麼大型廠商工作。但這種情況下，真正完成轉型的很少，很多人會無法放下很多包袱：我有這樣好的學歷、在門檻最高的企業就職，我要如何解釋自己對於主流軌道的背離呢？對於這樣的人來説，可能某個時刻的心念一動才是轉型的契機。我採訪過一位外界眼中的「精英人士」酸草。她當時是四十多歲，已經在一家汽車雜誌做到主編的位置，待遇優厚。但她一直覺得這不是他真正想做的，在心態搖擺了幾年以後，她決定放棄當時的工作。

是什麼令她最後決定轉業的？聽起來好像有點玄，有一次在巴士站等車時，她突然覺得，當下的生活實在不是自己想要的。她真正想做的工作是一個森林療癒師，就是帶大家走入到森林裏面，用腳去感受柔軟的泥土，呼吸樹木的氣味，療癒自己的心靈。而且酸草有很幸運的地方，她很早就意識到自己喜歡大自然，之前的工作曾經和一些藝術家的機構有合作，獲得了很多業內的可靠的信息，所以她的轉業也相對來説是很順利的。現在酸草做森林療癒師，收入其實是大不如前，每接一場活動可能也就1000多元的收入，她也比較隨性，一週就按心情接個四五場。但是明顯感覺到，她現在是一個充滿幸福感的「本自具足」的個體，在情緒上也很安寧、平和。在我採訪的職人中，大多數都是已經有一份工作，但要「尋找天命職業」的。畢竟轉型需要時間、需要試錯，如果只是為了多一份收，可能不願意付出這種心力。

04 一些結論與趨勢

轉型時，大家會有思維慣性，覺得我最好是報一個班，然後上課學東西，然後最好能直接推薦就業。但是在新興職業領域裏面，沒有那麼多資質齊全的學習班，也沒有那麼多就業的崗位——或是不太會以「公司招聘」的形式出現在市場上。找個班上、找個公司來支付自己工資、為自己兜底，是很多人最優先考慮的路徑。但進入新的行業，有很多時候是需要自己想辦法的。

在我訪問的100多名職人裏，他們的成功往往有兩個共性。第一點是他們的能量很足，還有一點是他們願意為自己的人生負責，遇到困難，就解決。比如我曾經對談過的一位食品造型師，你看到麥當勞廣告里美麗精緻的漢堡造型，都是經過非常嚴格的設計和擺放的，這就是食品造型師的工作。大部分廣告公司都沒有這樣的工作，所以當市場有需求，一般都是請外國的從業者專門來拍攝。這位食品造型師他本來自己開了一家餐廳，是個喜歡烹飪的廚師，也很擅長擺盤造型。但是疫情期間餐飲業受到重創，他就自己想辦法，開始把擺盤造型往更專業的方向發展，轉行成為了食品造型師，一個月的收入最高的時候可以達到四五萬。

歸納總結了我對談過的一百多個職業，我發現療癒行業算是一個很大、也很熱門的分類。有趣的是，很多人先是因為自己遇到一些情緒上的問題，從被療癒的受眾，轉換方向成為一個療癒從業者。還有素質教育行業，因為現在中產家庭的家長非常注重孩子學習以外的能力和眼界。所以像兒童自然教育、戲劇教育等，也是一個熱門的專業方向。

我自己的看法，現在的工作制度很快會發生很大的變化。現在很多人都擔心chatgpt、AI人工智能等科技會取代自己的工作，也確實已經有人的工作受到了影響。在我看來，當你的工作有標準化的工作流程和評判標準，當你的工作只是執行、而不是尋找解決方案的話（很多互聯網大廠都有大量這樣的工作），那麼確實很容易被人工智能理解和取代。但是像諮詢、教育、療癒、養老等等偏向於服務屬性的工作，很難完全被取代，而且還會隨着時間的增長、經驗的增加而越來越吃香。

我想，未來的公司應該也不會有太多固定的、全職的工作。這一代的年輕人也更勇於say no，更願意做自己想做的工作。許多初創企業現在都允許遠程辦公，數字遊民遍佈世界各個角落，這都是未來可以預見的趨勢。

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05 尋找新職業的小tips

我認為傳統的職業規劃是有侷限性的，因為任何人都不可能比你還了解你自己，只有你自己能給你答案。在我採訪過的職人裏，他們轉型的原因、契機、方法、結果千人千面，沒有一個人能夠提供一種放之四海而皆準的答案。但是根據訪談所得，我覺得確實有一些建議。⾸先，留⾜時間讓⾃⼰探索，因為「熱愛」真的很重要。

80%以上我採訪過的職⼈都表⽰，作為⼩⽩⼊⾏，前期最好有3～6個⽉的時間，讓⾃⼰沒有收⼊預期。在⽅向不明確的情況下，不要裸辭，當有物質壓⼒的時候，⼈會不⾃覺地產⽣焦慮感，導致決策變形。當你決定要做一份新職業的時候，我一般會講有四步：第一步是調研，你肯定要先了解一些職業，他的工作內容是什麼，收入情況是怎麼樣的，這個是幫助你去做初步判斷的。第二步是鏈接，你要去找到一個業內的人去問問題，比如説我在5線城市，我能不能做寵物殯葬行業？每個人的情況都不一樣 ，業內的信息往往會更加可靠。第三步叫是實踐，比如説你給一個療癒老師做助理，或者去一個研學機構做助教，一方面能幫助你學習技能，另外一方面去感受自己到底喜不喜歡，適不適合，便於做出自己的判斷。

最後一步是投入。在我訪談的新興職業領域⾥，團隊組成⾮常簡單，分為「專家」和「操盤⼿」兩種⻆⾊。專家擁有專業技能，能解決客⼾的需求。操盤⼿，能通過各種⽅式獲取客⼾，實現商業閉環。前面提到的從事上門養老行業的女孩，最開始是專家類型，當已經熟練掌握了一門技能後，開始發展自己的隊伍。如果你不具備一門技能，但更擅長銷售、運營，則可以尋找一個「專家」和他搭檔。我們每⼀個⼈，只需要按以下⽅式做⼀段⾃我介紹，就可以發現⾃⼰那超出80%⼤眾的專家標籤：「我⼤學學的是xxx（專業技能），過去做了xx⾏業的xx⼯作（⼯作技能）。」

「我會使⽤xxx⼯具（⼯具技能），對xxx類型的⼯作⽐較有經驗（經驗型軟素質），⾃⼰⽐較願意嘗試xx類型的⼯作（意願型軟素質）」以上每⼀個帶括號的專家標籤，都可以設計相對應的技能服務、知識課程、諮詢服務產品。我也遇到過很多陷入一種「習得性無助」的人，他們會覺得生活已經非常非常疲憊，時間被工作、生活的瑣事切割成碎片，難以打起精神或抽出時間來完成這些一二三四的步驟。

其實我個人會認為時間總是有的，但大部分夥伴，覺得自己現在的生活可能無法改變的原因，是習慣性地覺得自己不行。這可能和很多人從小在打壓式的環境下成長有關。不行動的原因，其實是懷疑自己的能力，害怕自己會失敗。我的建議就是要進入一個好的圈子，有一些夥伴一起去做出這樣的改變。比如我曾經訪問過一個冥想療癒師，有一個會攝影的男生想要轉業，就去當這位療癒師的社羣助理，他們同時還可以交換技能，互相幫助對方開拓新的道路。身邊有這樣的氛圍，行動起來就不會那麼困難。

更重要的是，可以養成一些每天的習慣，比如每天早上可以給自己定三個當天立馬能完成目標，晚上的時候去感恩三件今天遇到的比較好的一些事情，哪怕是門前保安為你開了一個門也可以，每天持續的話，會對於每天的生活更有動力和更有感激。

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