狗狗是霍格華茲高材生　聽到索命咒當場裝死　網民：根本就是奇獸

霍格華茲學院畢業的高材生？最近有一段短片在網路上吸引千萬網友朝聖，一隻拉不拉多貴婦犬竟然完全聽得懂知名奇幻作品《哈利波特》裡面的所有咒語，聽到咒語就會做出相對應的動作，讓不少網友驚呼「原來奇獸真的存在」。



Instagram上有一隻名叫多比(Dobby)的拉布拉多貴婦犬(Labradoodle)聰明異常，牠完全聽得懂知名奇幻作品《哈利波特》一書中所有的咒語，當飼主對牠說出咒語後，牠便會做出相對應的動作，像是飼主對牠說「嘶嘶退(Relashio)」多比就會立刻往後退、說出索命咒「阿哇呾喀呾啦(Avada Kedavra)」就會當場裝死。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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更令人驚訝的是，飼主對多比說「去阿茲卡班(Go to Azkaban)」牠立刻明白這是回到狗籠內的意思，完全聽懂咒語的聰明模樣讓幾千萬名網友看呆。多比能聽懂哈利波特咒語的影片在網路上掀起熱議，網友留言表示「這根本就是奇獸了吧」、「其實飼主根本不是哈利波特而是紐特斯卡曼德」。

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