烏克蘭總統澤連斯基將到新加坡參加香格里拉對話
撰文：聯合早報
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據《聯合早報》消息，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）將在星期天（6月2日）參加在新加坡舉行的香格里拉對話，並在香會發表演講。
烏克蘭駐新加坡大使館沒有回應《聯合早報》關於澤連斯基出席香會的詢問。但根據本報了解，澤連斯基將在星期天到，並在當天就離開。
澤連斯基目前人在瑞典斯德哥爾摩，出席第三屆北歐—烏克蘭峰會。澤連斯基近日密集出訪，本星期他已出訪了西班牙、比利時和葡萄牙。
在俄烏戰爭爆發後，澤連斯基曾經在2023年到日本廣島出席七國（G7）集團峰會。本星期天到新加坡出席香會的行程，將是戰爭爆發以來，他第一次到東南亞國家。
香會星期五（5月31日）至星期天（6月2日）在新加坡舉行。
澤連斯基曾在2022年通過視訊連線在香會發表演講，但沒有親自到香會現場出席活動。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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