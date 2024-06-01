小馬可斯：如死1名菲律賓人　中菲衝突將非常非常接近戰爭

針對南海愈演愈烈的海上摩擦與糾紛，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）指責，「個別國家在領土和管轄範圍外執行國內法例」，這違反國際法，加劇緊張局勢，也破壞區域和平與安全。



小馬可斯談到，如果有一個菲律賓人被故意行為所殺害，這將 提高菲律賓的反應級別，會「非常非常接近我們所定義的戰爭行為」。

第21屆香格里拉對話（簡稱香會）星期五（5月31日）晚上掀開序幕，受邀發表主旨演講的菲律賓總統小馬可斯以大量篇幅談到南海相關的主權糾紛。他並強調，任何海事糾紛都必須在國際法，尤其是1982年聯合國海洋法公約的基礎上，「充分考慮各方的合法利益，並尊重他們通過法律途徑獲得的權益」。

小馬可斯也說，南海應該是和平之海、穩定之海、繁榮之海。「不幸的是，目前看來這個願景還是遙不可及。非法、脅迫、侵略和欺騙行為繼續侵犯我們的主權、主權權益和管轄權。」

南海局勢近來升溫，中菲船隻頻頻發生摩擦。中國海警局日前宣布，從6月15日開始實施新條例，允許中國海警在包括菲專屬經濟區在內的爭議水域，未經審判地拘留涉嫌非法越境的外國人最多60天。

這是香會第一次邀請菲律賓總統發表主旨演講，為三天的一連串區域安全課題討論定調。小馬可斯利用這次機會強調國際法和以規則為基礎的國際秩序的重要性，雖然沒有點名中國，卻無處不劍指南海糾紛。

中菲兩國在南海主權聲索的範圍互有重疊，這是矛盾的根源，菲律賓指「個別國家在領土和管轄範圍外執行國內法例」，清楚反映出彼此對「領土和管轄範圍」認知的重疊與激烈衝突。

在25分鐘的演講中，小馬可斯不只一次提到聯合國海洋法公約和2016年國際仲裁庭的裁決，指這兩份文件為和平解決糾紛提供牢固基礎，也是菲律賓南海政策的試金石。

「我們按國際社會負責任和奉公守法的成員應有的方式，劃定我們的領土和海域……我們所劃的領海界限並不是憑空想像而來，而是基於國際法的。」

小馬可斯還語帶激昂地宣稱「將不惜一切維護最後一寸、最後一毫米的領土」，還說「我不打算屈服，菲律賓人從不屈服」。

菲律賓總統小馬可斯、美國總統拜登、日本首相岸田文雄4月11日在白宮舉行三邊會談。（Reuters）

談到當前的區域形勢時，小馬可斯總結出七大現實，包括現行國際規範遭遇挑戰、中美戰略競爭引發新的安全困境、東盟的團結和核心地位受到挑戰、多邊問題中「搭橋人」的重要作用，以及全球公域的使用、氣候變化和科技的顛覆性影響等。

他提出，目前的形勢需要的不是對區域秩序的修正，而是回歸1945年《聯合國憲章》、1967年《曼谷宣言》和1982年《馬尼拉宣言》的初衷，並堅守幾個定律，包括確認各國主權平等為神聖不可侵犯，東盟和東盟主導的進程須佔據核心地位，以及推崇法治和多邊主義精神。

小馬可斯說，本區域的穩定，須靠中美以負責任的方式處理競爭關係才可維持。在台海問題上，他呼籲各方保持克制。

學者：小馬可斯強調應尊重東盟核心地位

出席晚宴的南洋理工大學拉惹勒南國際研究院院長古瑪（Kumar Ramakrishna）教授接受《聯合早報》訪問時說，小馬可斯顯然是要釋放菲律賓不會向較大國家的不公施壓屈服的信號，也有意強調東盟核心地位應被尊重。

「雖然他明確闡明觀點，也為對話定調，但區域安全形勢仍會按目前的樣子發展。關鍵在於中美防務高官是不是能維持定期溝通，爭取有朝一日，在台灣海峽、朝鮮半島、南海等一系列課題上對平衡競爭與合作關係達成某種共識。」

新加坡國際事務學會高級研究員胡逸山指出，中菲近年來處於對峙狀態，加上菲律賓有美國撐腰，因此小馬可斯在演講中措辭強硬並不出奇。

但胡逸山也認為，南海的局勢還不至於演變到全面衝突，「因為菲律賓和美國有《美菲共同防禦條約》，全面衝突的話，美國就得介入。那就取決於中美是不是準備真正打起來，但這點是中美都不想看到的。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

