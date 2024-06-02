澤連斯基赴香會　場邊晤美國防長求軍援　籲準備美烏安全協議

烏克蘭總統澤連斯基出席香格里拉對話並發表演說，稱逾百國家或機構出席瑞士和平峰會。他稱峰會將討論核能和食品安全問題。澤連斯基以「重新構想全球和平與區域穩定的解決方案」為題發表演說。



他在6月1日及及2日較早時在新加坡會見多國領袖和議員，他與烏國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）在香會間隙與美國防部長奧斯汀進行1個多小時的會談。

他在Telegram發文稱，他已與奧斯汀討論基輔的軍事需求:

我們討論了關鍵問題：我國的國防需求、加強烏克蘭防空系統、F-16戰機以及雙邊安全協議的準備。

烏克蘭總統澤連斯基2024年6月2日在新加坡香格里拉對話會發表演說。（Reuters）

一位美國防部官員在會後表示，奧斯汀向澤連斯基講述華盛頓對基輔軍事援助的最新情況，並「重申美國致力於維持強有力的支持」。

美國防部官員表示：「兩人承諾進一步加強美國和烏克蘭之間的戰略防禦夥伴關係。」

澤連斯基在社群媒體平台X上表示，他還會見印尼當選總統普拉博沃（Prabowo Subianto）、美國國會代表團，以及東帝汶總統拉莫斯-奧爾塔。

除此之外，他將與新加坡總理黃循財會面。

澤連斯基說：「對我們來說，開始建立公正和平的進程非常重要。」他說：「俄羅斯不想結束戰爭。因此，我們必須與全世界共同努力，讓和平更加接近。」