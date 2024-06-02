拜登提以巴停火方案　內塔尼亞胡幕僚：不理想但願意接受

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的一名幕僚6月2日證實，儘管美國總統拜登（Joe Biden）目前推動結束加沙戰爭的方案存在缺陷，需要做更多完善工作，以色列願意接受該方案的框架協議。



據路透社報道，內塔尼亞胡首席外交政策顧問福爾克（Ophir Falk）在接受英國《星期日泰晤士報》（Sunday Times）採訪時表示，拜登的提議是「我們同意的協議——這不是一個好的協議，但我們非常希望釋放人質，所有的人質」。

福爾克認為「還有很多細節需要解決」。以色列的停火條件沒有改變，包括「釋放人質和摧毀哈馬斯這個種族滅絕的恐怖組織」。

美國總統拜登5月31日公布向以色列提交的結束戰爭的三階段路線圖。新停火方案分三個階段實施，加沙（Gaza）將首先實施為期六周的「完全停火」。在這六週裏，以軍將撤出加沙人口稠密的地區，哈馬斯須釋放婦女、老人和傷員，以色列則釋放數百名巴勒斯坦人。

在第二階段，哈馬斯將釋放剩餘人質。作為交換條件，以軍將全部撤出加沙地帶。第三階段將開啟加沙的大規模重建計劃。

本文獲《聯合早報》授權轉載

