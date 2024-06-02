英媒：澤連斯基憂特朗普上台後或犧牲烏克蘭以結束俄烏衝突

撰文：外部來稿(國際)
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據俄衛網6月1日報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在接受《衛報》（Guardian）採訪時表示，他擔心美國總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）會同意以犧牲烏克蘭為代價結束戰爭，如此也顯示出美國的弱點，他認為這種情況下特朗普也將是一個 「失敗的總統」。

英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）2024年5月初引述消息人士報道指，特朗普已制定和平結束烏克蘭衝突的詳細計劃，但要等到美國大選才會披露。現在，澤連斯基在回答《衛報》有關特朗普打算通過領土讓步結束烏克蘭衝突的問題時表示：「我不明白，他真的想成為一個失敗的總統嗎？」

圖為2024年5月30日，美國前總統特朗普因被指控偽造商業記錄罪成後，在紐約的特朗普大樓外向在場人士舉起拳頭示意。（REUTERS/Eduardo Munoz）

澤連斯基說：「讓我們想像一下，特朗普成為總統並決定以犧牲烏克蘭為代價結束戰爭。比如，他在對話中得到普京（Vladimir Putin）的確認，說是叫停，僅此而已。烏克蘭人不會同意這一點，但他可以說他不給我們任何支持……那麼，對於全世界來說，美國的新總統是一個怎樣的人？」

澤連斯基認為，美國在制度性方面的影響將被歸零。美國將不再是一個「大國」。他表示，結果是其他國家的領導人將走上舞台，這將導致第三次世界大戰的爆發。

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