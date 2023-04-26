霍士新聞與極右名嘴決裂　 假指控惹禍「成也蕭何，敗也蕭何」？

本周一（24日），美國最受歡迎的右翼新聞媒體霍士新聞（Fox News）突如其來的宣佈解僱該電視台黃金時段新聞主播、美國保守派輿論中最有影響力的人物之一——卡爾森（Tucker Carlson），震動美國政壇及新聞業界。



儘管霍士新聞沒有做公開解釋卡爾森離任細節，但外界普遍認為這與上周霍士新聞以7.875億美元（約61.4億港元）天價達成和解的誹謗訴訟有關。



提起該訴訟的多米寧投票系統公司（Dominion）指霍士新聞在2020年大選後宣揚選舉舞弊論、指控多米寧及其投票系統被用來製造對前總統特朗普（Donald Trump）不利的選舉結果。而卡爾森作為該電視台的明星主播之一，亦有份散播這些誹謗性指控。

保守派新聞媒體霍士新聞是美國收視率最高的有線新聞網絡，而卡爾森主持的Tucker Carlson Tonight則為全美各有線電視節目中收視率最高的新聞節目，使卡爾森成為霍士新聞當之無愧的「台柱」。

然而，多米寧公司的誹謗訴訟一案給卡爾森和霍士新聞帶來了嚴重問題。該公司指控霍士在大選結束後到拜登就任之初，通過頻繁採訪親特朗普人士、指控該公司利用算法更改選票、進行選舉欺詐，詆毀該公司賄賂政客來使用其服務、甚至與外部勢力（委內瑞拉）有關係。多米寧公司稱，這些指控極大的破壞了公司的聲譽和業務。

圖為2019年3月13日紐約市街頭，人們從霍士新聞集團大樓外走過。（Reuters）

在案件審理過程中，多米寧公司提交的法律文件披露了包括卡爾森、漢尼提（Sean Hannity）、英格漢姆（Laura Ingraham）這幾位明星主播等內部人士的通訊記錄。這些記錄顯示，上述三位主持人及霍士其他人士雖然在公開散布選舉舞弊論、支持特朗普論調，但私底下卻質疑這些觀點、並對特朗普本人及行為感到厭惡。

卡爾森本人則屢次在私下批評其節目嘉賓、特朗普的律師鮑爾（Sidney Powell），根據訴訟披露二人的通訊內容，卡爾森曾就投票造假論興鮑爾對質。「你一直告訴我們的觀眾，數百萬的選票被軟件改變了。我希望你很快就能證明這一點。」「你讓他們（選民）相信特朗普會贏。如果你沒有確鑿的證據表明存在如此規模的欺詐行為，那麼繼續這樣說是一件殘忍而魯莽的事情。」

卡爾森還向其他人表達他對特朗普的不滿和憤怒，稱「他們終於就快能夠夠擺脫這位前總統」、在未來的節目中可以「無視」他。

特朗普被起訴：美國前總統特朗普因涉嫌向成人片女星克利福德支付封口費一案而被起訴。他2023年4月4日在紐約市曼哈頓刑事法院提堂。圖為2023年4月4日，特朗普反對者在曼哈頓刑事法院外示威。（Reuters）

明知是假資訊卻繼續渲染

這些法律文件披露了卡爾森等明星主播不只在台前幕後的兩副面孔，更顯示他們等人明知這些都是不實資訊，卻在電視上大肆渲染這些觀點及陰謀論。因霍士新聞與多米寧公司達成和解，幾位主播最終無需出庭作證，但霍士新聞也為此付出了7.875億美元的代價，為至今涉及新聞機構的法律訴訟中最高。

此外，霍士新聞一位曾與卡爾森共事的前製作人亦在上月對公司發起訴訟，她稱卡爾森的節目的工作環境存在公然的厭女傾向，並指她受到公司律師的脅迫，在多米寧案中給出了誤導性證詞。

儘管這些法律文件將霍士新聞這些明星主播的虛偽暴露無遺，但多米寧一案最終得以解決，就在許多人認為事情就此畫上句號之際，霍士新聞解僱其最重要的主播的聲明再次引發震動。

圖為2016年6月25日，當時還是共和黨總統候選人的特朗普與媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）交談。（Reuters）

煽動性、失實報道成就霍士「台柱」

自2017年從霍士前任主播、名嘴奧萊利（Bill O'Reilly）手中接過黃金檔以來，卡爾森便以在移民、種族、疫苗等問題上煽動性的言論而獲得人氣，成為美國右派最具影響力的聲音之一。他的節目不僅在各種議題上影響着前總統特朗普的判斷，更對參加其節目的共和黨議員、候選人的民意支持有着重要影響。

但最重要的還是卡爾森在保守派觀眾之間的人氣。他在節目中報道的許多新聞事件往往並不準確，卻精確的瞄準了保守派對移民、女性主義、性別認同等問題的焦慮，觸碰着美國白人對傳統價值喪失的恐懼。

他曾抨擊美國百貨公司Macy為穆斯林女性推出的頭巾系列，誇大難民在美國城市造成的亂象，強調土生土長的美國人口出生率下降，鼓吹所謂的「大取代」理論（the Great Replacement），製造白人人口將被少數族裔取代的恐慌。

這樣的報道風格不僅讓他在短短幾個月內超過了當時霍士的收視明星漢尼提（Sean Patrick Hannity）、更使自己主持節目《Tucker Carlson Tonight》創下有線電視新聞節目最高季度收視記錄，成為保守派必看的新聞節目。在25到64歲這一對吸引廣告商最重要的觀眾群體，其收視率尤其突出。今年第一季度，其節目也仍然穩居第一，每晚平均收視率達到325萬。

卡爾森（Tucker Carlson Tonight）節目上一段有關國會衝擊事件的影片，被facebook標籤為包含假資訊。

卡爾森的隕落

但這些失實報道也使卡爾森引火上身。去年1月特朗普支持者在國會山發起暴亂，持武器暴徒闖入並破壞國會，期間有5人死亡。翌日，卡爾森與其製片人菲佛 （Alex Pfeiffer） 在短信中哀嘆暴徒如何相信特朗普的選舉謊言。但卡爾森後來卻製作紀錄片為事件「洗白」，紀錄片提出此次暴亂是聯邦調查局（FBI）、極左組織等在背後策劃，目的是為抹黑特朗普及其支持者，並指當日現場大多數實為和平示威者。《紐約時報》指，霍士集團（Fox Corp.）執行長Lachlan Murdoch及其父梅鐸（Rupert Murdoch）當時已因該紀錄片對卡爾森感到不滿。

不難想像，此次訴訟成了壓倒卡爾森的最後一根稻草。訴訟的逾7.8億和解金給梅鐸的新聞生意造成重大的財務打擊，這還未包括其他尚在處理中的訴訟。最近的一份公司備案文件顯示，截至去年年底，霍士新聞擁有約41億美元的資產。

儘管卡爾森遭到解僱、集團遭受財務打擊，但這個美國最受歡迎的新聞頻道未來會否改變作風、減少煽動性、失實報道甚至鼓吹陰謀論，對外界來說仍是一個迷。英國《衛報》評論指，卡爾森被炒後，霍士新聞部一片欣喜，但按這家電視台的新聞操守準則，相信很快會有另一位致力於煽動恐懼和憤怒的人補上。

梅鐸本人所擁有的許多媒體向來遵循這類備受爭議的新聞操作，作為一個將商業成功高於一切的新聞媒體，霍士新聞與極右及陰謀論割席，似乎不太可能。