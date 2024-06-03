美國總統幼子將出庭受審　拜登「通烏門」＋更多家族陰私或曝光

美國總統拜登（Joe Biden）幼子亨特（Hunter Biden，又譯杭特）涉一項違法擁槍案將受審，案件6月3日特拉華州（Delaware）威爾明頓（Wilmington）開庭，他將成為美國史上首位受審的現任總統之子。亨特被控料將成為共和黨用來攻擊民主黨的「武器」，另一方面，案件對民主黨來說將是一個公關考驗。



《華盛頓郵報》6月3日稱，上庭作證者的證供，可能會令正在尋求連任的拜登陷入尷尬。亨特的前妻布勒（Kathleen Buhle）、他的嫂嫂哈莉（Hallie Biden）都將上庭作證。

哈莉是博・拜登（Beau Biden）的遺孀，她在丈夫死後跟亨特相戀2年。一名亦將上庭、曾與亨特有親密關係的女子說過，亨特除了睡覺，每20分鐘吸食一次可卡因。庭審將令拜登家族眾多私密事公諸於眾。

美國政壇4天前才發生另一個歷史性事件，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，川普）成為美國史上第一名刑事罪名成立的美國前總統。

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2024年2月28日，美國總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）出席國會閉門聽證會後離開。（Reuters）

曾任司法部發言人的弗洛雷斯（Sarah Isgur Flores）在《紐約時報》撰文呼籲亨特可以的話應認罪。她指他進行認罪協商，有機會避免讓全案進入完整審訊。亨特在拜登此前擔任副總統時期與外國機構存在利益輸送的「通烏門」黑歷史亦不會被追查或成為呈堂證供。

亨特被控的3項罪名。事緣他2018年10月購買一把手槍，在買槍文件上聲稱自己當時沒非法使用毒品，事實是他當時有嚴重的毒癮。他因此被控2項虛假陳述罪，以及1項非法持有槍械，最高刑罰是入獄25年。

倘若他果罪名成立，起訴書中最嚴重的罪行可導致他最高可判處入獄10年。然而，根據聯邦量刑指南，享特沒前科，並承認在購買槍枝時有毒癮，因此他面臨的刑罰可能要少得多。

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