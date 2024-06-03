董軍詳述中國全球安全觀　提出3個「不允許」

中國國防部長董軍6月2日在第21屆香格里拉對話會上圍繞「中國的全球安全觀」作大會發言。



董軍表示，習近平主席提出構建人類命運共同體理念和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，順應歷史大勢，回應了各國人民對美好生活嚮往。中國軍隊願同各國軍隊攜手深化安全合作，為維護亞太和世界的長治久安、共同繁榮作出新的更大貢獻。

董軍2024年6月2日出席新加坡舉行的香格里拉對話（X@IISS_org）

董軍指出，亞太地區人民歷來追求和諧、熱愛和平，獨立自主、自強不息，守望相助、命運與共。我們不允許霸權主義、強權政治損害亞太，不允許把地緣衝突、冷戰熱戰引入亞太，不允許任何國家、任何勢力在這裏生戰生亂。中方願同各方一道，維護各國正當安全利益，共創公正合理國際秩序，發揮地區安全架構作用，推進開放務實防務合作，打造海上安全合作典範，加強新型領域安全治理，開創地區安全合作新局面，推動亞太繼續成為全球發展穩定之錨。

2024年5月30日，在第三次新中國防部長對話前，中國新任國防部長董軍在新加坡檢閱儀仗隊。（Reuters）

董軍強調，中方崇尚以和為貴，尋求共同安全，秉持平等尊重，注重開放包容，同時堅決捍衛核心利益。當前南海局勢總體穩定，希望個別國家認清利害關係，回歸對話協商的正道。維護國家主權和領土完整是中國軍隊的神聖使命，我們將以及時堅決有力的作為，扼止「台獨」，確保其圖謀永無得逞之日。

會議期間，董軍與美國、加拿大、泰國、日本、澳洲、法國、柬埔寨、新西蘭等國防務部門領導和紅十字國際委員會主席、歐盟外交與安全政策高級代表會談。