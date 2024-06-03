朝鮮氣球掀外交風波：仁川機場升降3度暫停　韓叫停與朝軍事協議

朝鮮一連兩天向韓國放飛疑攜帶垃圾及排泄物的氣球，事件已演變成外交風波。韓國宣布將暫停2018年與朝鮮簽署、旨在緩解緊張局勢的《9・19軍事協議》。



韓國總統辦公室6月3日稱，在韓朝恢復間的信任之前，將停止《9・19軍事協議》的效力。

韓國3日進行跨門部會議，重點分析朝鮮放飛氣球的回應以及是否繼續恢復邊境揚聲器廣播。

韓國倘恢復在韓朝邊境廣播，將須暫停《9・19軍事協議》的效力，協議禁止韓朝之間的敵對行為。以往這些擴音器用來播放對朝鮮領袖金正恩政權被指侵犯人權的批評、新聞及韓國流行歌曲，朝鮮對此強烈反對。

朝鮮在2023年11月23日宣布，平壤方面不再受制於2018年與韓國簽署的《九一九軍事協議》，並揚言部署更多部隊及新武器。朝鮮2023年11月21日發射軍事偵察衛星後，韓國決定中止《九一九軍事協議》中限制對朝鮮偵察活動條款的效力。

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氣球開始在韓國出現後，青瓦台已警告，將對平壤放飛數百個「垃圾氣球」作有力回應。

氣球不僅對韓國多地構成污染，甚至已影響飛機升降。首爾仁川國際機場稱，氣球導致機場跑道三度暫停航班升降，部份航班因此延誤，但未有航班因受影響取消。

韓國機場管理部門因6月1日晚上約10時回收落在機場跑道安全區域的氣球，須讓航班暫停升降近1小時。機場方面在2日早上約6時及約7時因跑道上空出現氣球，跑道須分別停用20分鐘及17分鐘。

韓聯社報道，5月28日至29日，韓國境內出現260個朝鮮空投的垃圾氣球，然後自6月1日起至2日下午，當地軍方再在首爾、京畿道、忠清道和慶北道等地區偵獲720多個氣球，累計數目已破千。

北韓表示，連日已向南韓境內空投15噸垃圾，將暫停行動，但警告韓方若再次向北韓散布反北韓傳單，將投放更多垃圾和污穢物。