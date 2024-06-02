朝鮮「糞便氣球」第二波　加碼對韓國放飛600個｜新相・多圖

朝鮮6月1日再次向韓國放飛約600個垃圾氣球。韓國聯合參謀本部（韓聯參）6月2日稱，朝鮮從1日晚8時起放飛氣球，晚上8時45分左右開始越過軍事分界線。截至2日上午，軍方在首爾和京畿地區發現600多個氣球。



軍方稱，氣球下方綁着膠袋，內裝有各種污穢物和垃圾。為安全計，韓軍方這次也沒採用空中擊落的方式處理，而是待它們降落時迅速進行回收。

朝鮮軍事偵察衛星5月27日發射失敗後，朝鮮向韓國放出多個氣球。5月28日至29日，軍方共偵獲逾260個垃圾氣球。

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除此之外，朝鮮連續4天在西海北方界線（NLL）以北地區向韓方定位系統（GPS）發動電波干擾攻擊。朝鮮5月30日還向東海發射18枚超大型多管火箭炮KN-25。

韓國統一部31日發布政府立場文件對朝警告稱，若平壤繼續挑釁，韓方決不會坐視不理，會採取朝方「承受不起的一切措施」。韓聯社2日稱，朝鮮倘持續進行類似低級挑釁，當局還將考慮加強進行心理戰，例如對朝散發傳單，使用高音喇叭喊話等。

▼請點擊放大觀看韓國5月29日的圖片：顯示朝鮮放飛至韓國的「垃圾氣球」抵韓後爆破，導致當地路面污穢不堪。

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