朝鮮空飄上千「糞便氣球」到韓國　稱暫時停止　警告勿再發傳單

韓聯社6月2日報道，在短短數天內，朝鮮已空投逾千個裝有各種污穢物和垃圾的氣球到韓國。朝鮮軍方2日發聲明稱，將暫時停止，但也警告指若韓國空投反朝鮮傳單，朝鮮便會恢復行動。



據韓聯社報道，5月28日至29日，韓國境內出現260個朝鮮空投的垃圾氣球，然後自6月1日起至2日下午，當地軍方再在首爾、京畿道、忠清道和慶北道等地區偵獲720多個氣球，累計數目已破千。

報道指，朝鮮持續「空投」之際，還連日發起電波干擾攻擊，連續五天在西海北方界線（NLL）以北地區向韓方定位系統（GPS）發起電波干擾攻擊。

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韓國統一部5月31日發布政府立場文件對朝警告稱，若平壤繼續挑釁，韓方決不會坐視不理，會採取朝方「承受不起的一切措施」。

韓聯社2日稱，朝鮮倘持續進行類似低級挑釁，當局還將考慮加強進行心理戰，例如對朝散發傳單，使用高音喇叭喊話等。

朝中社2日引述軍方聲明報道，朝方將暫時停止向韓國空投垃圾氣球，但警告韓國一旦空投反朝鮮傳單，朝鮮便會恢復行動。

▼請點擊放大觀看韓國5月29日的圖片：顯示朝鮮放飛至韓國的「垃圾氣球」抵韓後爆破，導致當地路面污穢不堪。

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