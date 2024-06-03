中菲關係｜小馬可斯談南海問題　中國外交部重申六大立場

中國外交部6月3日發聲明闡明中方六大立場，旨在回應菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在第21屆香格里拉對話會上發表主題演講。小馬可斯5月31日與會演講時引述《聯合國海洋公約》強調，任何海事糾紛都必須在此法的基礎上，「充分考慮各方的合法利益，並尊重他們通過法律途徑獲得的權益」。



以下是中國外交部對小馬可斯的回應：

第一，中國對南海諸島擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。中國最早發現、命名和開發利用南海諸島及相關海域，最早開始並持續、和平、有效地對南海諸島及相關海域行使主權和管轄。中國在南海的領土主權和海洋權益具有充分的歷史和法理依據。中方在本國管轄海域開展正常的巡航執法、生產作業等活動，符合《聯合國海洋法公約》在內的國際法，無可非議。

圖為2024年3月19日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在馬尼拉與美國務卿布林肯（Antony Blinken）會面。（Reuters）

第二，菲律賓的領土範圍不包括中國南海諸島。菲律賓的領土範圍是由包括1898年《美西和平條約》、1900年《美西關於菲律賓外圍島嶼割讓的條約》、1930年《關於劃定英屬北婆羅洲與美屬菲律賓之間的邊界條約》在內的一系列國際條約確定的。中國南沙群島和黃岩島並不在上述條約規定的菲領土範圍之內。菲律賓武力侵佔中國南沙群島部份島礁，通過所謂《群島基線法案》等國內立法對中國黃岩島和南沙群島部份島礁提出非法領土主張，嚴重侵犯中方主權和主權權利，嚴重違反《聯合國憲章》在內的國際法，中方堅決反對。

第三，南海仲裁案所謂裁決是非法的、無效的。菲律賓未經中國政府同意，單方面提起國際仲裁，違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，違反《南海各方行為宣言》。南海仲裁案仲裁庭越權審理，枉法裁判，所作出的裁決是非法的、無效的。中方不接受、不參與南海仲裁案，不接受、不承認該裁決，也不接受任何基於該裁決的主張和行動。中國在南海的領土主權和海洋權益在任何情況下不受該裁決影響。菲律賓將非法裁決廢紙奉為圭臬，無助於中菲涉海爭議的解決，更不會為其非法主張增加任何合法性。

第四，近期中菲南海問題升溫的責任完全在菲方。菲律賓違背自身承諾和中菲共識，違反《南海各方行為宣言》，出爾反爾、背信棄義；頻繁在海上侵權挑釁、製造事端；夥同域外勢力在南海拉幫結派、炫耀武力；四處散播污衊抹黑中方的虛假信息，誤導國際社會認知。需要指出的是，美國出於地緣政治私利，支持配合菲方的侵權行徑，利用南海問題挑撥中國與地區國家關係，扮演了極不光彩的角色。當前菲律賓外交政策為誰服務，海上行動為誰賣命，明眼人看得很清楚，自欺欺人不會讓菲方取信於國際社會。地區國家應對此保持高度警惕，將南海和平穩定的主導權牢牢掌握在自己手中。

第五，當前，在中國和東盟國家的共同努力下，南海局勢保持總體穩定。各國依法享有的航行和飛越自由不存在任何問題。中方願繼續和包括菲律賓在內的東盟各國一道，管控海上分歧，深化涉海合作，全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推動「南海行為準則」磋商，共同維護南海和平穩定，把南海建設成為和平之海、友誼之海、合作之海。

第六，中方將繼續堅定維護自身的領土主權和海洋權益，同時始終堅持同直接有關當事國在尊重歷史事實的基礎上，通過談判協商妥處涉海矛盾分歧。我們敦促菲方重信守諾，恪守國際條約確定的領土範圍，全面有效落實《南海各方行為宣言》，立即停止海上侵權挑釁，盡快回到通過對話協商妥善處理海上矛盾分歧的正確軌道上來。