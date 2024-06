小馬可斯香格里拉對話演講談南海　中國：請菲律賓先回答4個問題

5月31日晚,中方參會專家在第21屆香格里拉對話(Shangri-La Dialogue)會議期間召開新聞吹風會,中國軍事科學院原副院長何雷中將對菲律賓方面的主旨演講提出4個疑問。



疑問一:誰在違反規則?

何雷說,菲方指責鄰國在南海違反基於規則的國際秩序,但是到底是誰在南海違反規則?把南海島礁的爭議提交所謂的國際仲裁庭本身就是違反規則,違反了南海各方行為宣言的第四條有關規定,侵犯中國作為《聯合國海洋法公約》(United Nations Convention on the Law of the Sea)締約國應當享有權利。臨時組建的所謂國際仲裁庭及其仲裁本身也是違反規則的。中國一貫認為國際規則不是少數國家的家法幫規,而是反映大多數國家利益和合理訴求的法律法規,中國是這些規則制定的積極參與者、堅定維護者、模範遵守者。

疑問二:誰在挑起事端?

何雷指出,上一屆菲律賓政府執政六年內,南海、特別是菲律賓與中國有爭議的島礁和海域總體上保持平穩。而本屆菲律賓政府上台以後,從仁愛礁發展到黃岩島的爭端卻頻頻發生,而且還有愈演愈烈的趨勢。何雷強調,中國歷來認為,國家不分大小、不分強弱、不分貧富、一律平等。中國絕不會以大欺小,也從來沒有以大欺小,但是中國歷來是講原則、是有底線的,也絕不允許某些國家胡作非為。

中國軍事科學院原副院長何雷中將2024年5月31日在第21屆香格里拉對話期間的新聞吹風會上發言。(央視)

疑問三:誰在東盟之外另起爐灶,搞小圈子?

何雷表示,菲方演講時談到維護東盟的中心地位,那為什麼又離開東盟,搞美菲日澳的小分隊?加強美菲軍事同盟?為什麼在南海搞美菲日澳的聯合軍演?美菲的「肩並肩」聯合軍演?為什麼不遵守南海各方行為宣言?

疑問四:南海爭端的解決和南海和平穩定的維護是靠南海周邊的國家,靠東盟,還是靠域外國家?

何雷指出,我們堅決反對域外國家插手和干預南海問題的解決。事實證明,南海動亂的引起,很大程度是那些域外國家挑撥、挑唆造成的。這些域外國家才是南海動亂的策劃者、製造者。希望大家擦亮眼睛,保持警惕。