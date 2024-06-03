加拿大女遭蜱蟲叮咬患萊姆病　難以下床或進食　受苦8年終安樂死

加拿大30歲女子拉瓦（Stéphanie Lavoie）8年前遭蜱蟲叮咬後，患上萊姆病（Lyme disease），令她近4年要使用輪椅，至後期更是臥床不起及難以進食，她終選擇安樂死，5月17日離世，體重僅得59磅。



加拿大「全球新聞」網站（Global News）6月1日報道， 拉瓦8年前在魁北克省（Quebec）薩格內地區（Saguenay）遭蜱蟲叮咬後，患上萊姆病，起初腳部感到痛楚，然後蔓延到膝蓋和關節，到4年前她開始使用輪椅。

她的姊妹凱茜（Cathy Lavoie）形容「那是無法控制的痛」，在拉瓦生命最後2年，她只能躺在床上，手腳因疾病而彎曲。

凱茜稱，拉瓦一直嘗試活下去，看看情況會否改善，但不幸地身體愈來愈差，體重急劇下降，甚至難以進食，到了2023年8月，拉瓦的病情惡化到只能吃香蕉，「在最後，即使吃香蕉也困難。」

拉瓦最終選擇安樂死，離世時僅59磅。

拉瓦：感到平靜

她在離世前不久錄下一段給一位記者的發言，她說道「經過8年的戰鬥，在出色人士的包圍下變得堅強，我現在放下雙臂，感到平靜」。

根據香港衞生署網站，萊姆病是由螺旋體細菌引起的傳染病，主要病徵有特別的皮疹及全身性症狀，包括疲倦、發燒、頭痛、頸部繃緊、肌肉及關節痛，之後數月至數年間可能出現不同程度的神經系統、心臟及關節問題。

網站指，萊姆病是由蜱傳播，並非直接由人傳人，野生鼠類及鹿類動物為蜱媒的主要宿主，要預防感染，旅遊人士可穿着淺色長袖衫及長褲，褲腳應套在襪子內，並應使用驅蟲劑。