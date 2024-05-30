Elon Musk旗下Neuralink再徵3病人測試　初步結果2026年發表

美國富豪馬斯克（Elon Musk）創立的Neuralink在2024年1月進行N1腦機介面（brain-computer interface, BCI）首個人體實驗後，計劃再招募3名病人進行實驗。



Neuralink擬再度徵求3名患者做N1人體實驗，接受測試者需介乎22至75歲，因意外或疾病導致脊椎受損，或患上漸凍人症，無法移動手臂和手腕，甚至四肢全部癱瘓，且預期壽命有12個月或以上。

路透社2023年的報道指出，Neuralink在向美國監管機構申請開始臨床試驗時，尋求招募10名病人。公司稱初步報告2026年公開，計劃2031年完成。

Neuralink在2024年1月為男病人阿博（Noland Arbaugh）進行手術。他在2016年潛水時發生意外，之後肩膀以下完全癱瘓。他安裝N1介面後，根據該Neuralink網誌和影片，阿博能夠玩電視遊戲、瀏覽互聯網，以及單靠想的就能移動筆記型電腦上的遊標。

圖為路透社2022年12月19日拍攝的設計圖片，可看到Neuralink的徽標以及創辦人馬馬斯克（Elon Musk）的照片。（Reuters）

N1腦機介面公開資料極少，引發爭議。

負責審核人體實驗的美國食品和藥物管理局（FDA）一般喜歡企業發布它們研究的資訊，以增加公眾信任並尊重參與的病人。不過路透社5月29日稱FDA拒絕評論Neuralink的保密做法。

Neuralink仍未公開過N1實驗內容，包括阿博的，外界可能要到實驗完成才會知道。