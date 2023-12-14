亨特稅務案引來彈劾調查　拜登明年大選恐「子債父還」？

在長達一年針對美國總統拜登（Joe Biden）不當行為的調查未有結果之下，眾議院13日投票對拜登啟動彈劾調查，將擴大眾議院在調查時傳喚證人等權限。共和黨認為，拜登兒子亨特（Hunter Biden）利用父親擔任副總統期間的身份在商業上獲益，並試圖找出這位現任總統從這些生意中獲益、存在腐敗或受賄等不當行為的證據。眾議院正式批准彈劾調查後，相關程序將持續至明年總統競選，惟案件對拜登選情的實質影響仍不清晰。



彈劾調查在眾議院獲得通過後，拜登在聲明中抨擊共和黨人在政治噱頭上「浪費時間」、試圖攻擊他本人而不為民眾做實事。事實上，由於此前眾議院的非正式調查一直未能找到證據，在缺乏理據的情況下啟動彈劾調查，政治意圖十分明顯，甚至有部分共和黨議員遲遲不願投票支持調查。

就在此次投票前，共和黨調查主要對象的亨特拒絕出席閉門聽證會，眾議院共和黨人此前表示，若亨特不接受傳喚，將會面臨藐視國會的指控。

彈劾調查通過後，亨特在國會大廈外舉行新聞發佈會時稱，自己願意在國會針對父親的調查進行公開作證，但堅稱自己不會接受閉門問詢，並重申拜登沒有參與自己的生意、投資以及與中國商人的合作關係。由於擔心共和黨人為了混淆視聽，有選擇地洩漏他在閉門聽證會中給出的證詞，亨特因而一直拒絕閉門作證。

2023年12月13日，美國總統拜登（Joe Biden）之子亨特（Hunter Biden）在國會大樓外發表講話。（Reuters）

面臨12項指控 最長17年監禁

目前，亨特正面臨9項稅務罪、3項非法持有槍械相關的罪名，聯邦起訴書顯示，他在2016年到2020年10月15日期間獲得總收入超過700萬美元，包括來自烏克蘭能源公司Burisma Holdings和中國私募股權公司華信能源（CEFC China Energy）的商業收入，但在2016年至2019年期間涉嫌逃稅，沒有繳納至少140萬美元的聯邦所得稅，而是將數百萬美元用於毒品、應召女郎、豪華酒店、汽車等，更在2018年提交虛假或欺詐性的報稅表以及逃避評估等，面臨最重17年刑期。

另外，亨特還涉嫌在2018年購買槍械時瞞報吸毒（根據聯邦法例，吸毒人士不可以擁有槍支）。亨特否認所有控罪，但承認曾酗酒和濫用藥物，他坦言自己「在生活中犯了錯誤，浪費了我所獲得的機會和特權」。

亨特的律師則抗議檢察官迫於共和黨壓力行事，稱如果他的當事人不是拜登的兒子，根本不會被起訴，他稱經過5年調查，亨特案迄今未有發現新證據，而且亨特已全額繳稅兩年，檢察官在數月前亦同意以兩項較輕的罪名解決事件，毋須入獄，之後卻推翻認罪協議，更提出9項新指控。

2023年7月4日，美國總統拜登（Joe Biden）在大衛營度過週末後，亨特（Hunter Biden）走向車隊。（路透社）

拜登面臨精神打擊？

儘管針對拜登的彈劾調查遲遲未有確切證據浮出水面，但在正式調查過程中，共和黨將針對亨特在烏克蘭、中國和其他國家的商業交易對他進行質詢，繼續試圖將他塑造成腐敗分子，拜登和亨特均將持續面臨負面輿論的壓力，且隨競選接近而愈發嚴峻。

有分析認為，特朗普一直主張拜登控制司法部，針對亨特的持續質詢可能削弱這一論調，而在缺乏證據之下，共和黨此次調查、或者在競選中打亨特牌也可能在選民中帶來負面觀感。路透社等機構此前的民意調查顯示，大多數美國人認為亨特的法律麻煩與拜登擔任總統無關。

但Axios、路透社等多家媒體引述拜登身邊幕僚、親近官員稱，亨特案對拜登情緒影響很大。據指，拜登私下曾對亨特面臨的法律和政治鬥爭表示過內疚，稱如果他沒有參加2020年的總統競選，亨特就不會面臨刑事起訴，也不會成為保守派媒體每天報道的目標，而在此期間，亨特還在努力戒毒、重建生活。

繼拜登的長子於2015年因癌症去世後，兩度遭遇喪失兒女悲劇的拜登與次子亨特的關係也更加深厚。據拜登的助手透露，2017至2019年間，拜登因亨特陷於毒癮問題而感到很絕望，擔心自己再次失去兒子。拜登在屢次被問及為何沒有參與2016年競選時，亦承認長子去世給他和家人造成的沉重負擔，無力擔當總統一職。

圖為美國總統拜登（Joe Biden）2023年11月26日在麻薩諸塞州舉行記者會。（Reuters）

民調落後 亨特「拖後腿」恐雪上加霜

不過，共和黨這次彈劾幾乎肯定無法讓拜登下台，因即使成功過了眾議院的「一關」，參議院也必須以超過三分之二的票數才能通過，這在民主黨以51比49佔多數的參議院中幾乎是不可能的事。

美國NBC評論認為，這次彈劾恐怕是近年同類案件中最弱的，有別於克林頓（Bill Clinton）的婚外情和特朗普（Donald Trump）煽動衝擊國會，拜登被指從其兒子獲取不當利益缺乏明顯證據。有輿論認為，已表明參選的特朗普捲入更嚴重的訴訟；相比之下，沒有參選的亨特，其官非未必對父親拜登的選情帶來沉重打擊。

雖然拜登不太可能因亨特案受到太多影響，但他的確需要擔心明年的大選。當地最近的民調顯示，拜登的支持度創下新低，因他不僅未能刺激本土經濟，其子亨特亦面對多項稅務及非法管有槍械指控。

《華爾街日報》本月初的公開民調結果指，美國選民對拜登工作表現的評分，創下他上任近三年來的新低。民調顯示，假如明年大選只有2名候選人，拜登支持率僅得43%，落後特朗普4個百分點。若加入獨立及第三政黨潛在人選，特朗普更將領先拜登6個百分點。

另一方面，拜登的身體健康亦不時引起關注，上月到科羅拉多州參觀風力發電機製造廠期間，問及工人拿着的裝置是否「核武」；他早前甚至更說錯南韓現任領袖名字，還將中國國家主席習近平錯說成已故領導人鄧小平。

如今，不少美國人已開始擔心其年紀太大，不再勝任總統一職。若果拜登真的因亨特案而受到情緒影響，恐令其在明年大選的選情更為不利。