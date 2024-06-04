聯合國逾20專家籲所有國家承認巴勒斯坦國

聯合國20多名專家6月3日在瑞士日內瓦發表聯合聲明，呼籲所有國家承認巴勒斯坦國。



根據新華社，包括聯合國國際秩序問題獨立專家喬治·卡特魯加洛斯（George Katrougalos）、1967年以來被佔領的巴勒斯坦領土人權狀況特別報告員弗蘭切斯卡·阿爾巴內塞（Francesca Albanese）和健康權特別報告員特拉倫·莫福肯（Tlaleng Mofokeng）在內的20餘名聯合國專家在聯合聲明中表示，已有超過140個聯合國會員國承認巴勒斯坦國，所有國家都「必須效倣」這一做法。

這些專家認為，巴勒斯坦必須能夠享有充分的自決權，包括生存的能力、決定自身命運的能力和作為一個安全有保障的民族自由發展的能力。

這些專家表示，承認巴勒斯坦國是巴勒斯坦和整個中東地區實現持久和平的先決條件。他們呼籲立即在加沙地帶宣布停火，並且不再對加沙地帶南部城市拉法進行「軍事入侵」。

多年來，巴勒斯坦建國進程受阻，但巴勒斯坦作為一個國家已得到廣泛承認。今年5月28日，挪威、西班牙和愛爾蘭三國政府分別宣布正式承認巴勒斯坦國。巴巴多斯、牙買加、特立尼達和多巴哥、巴哈馬等國也在此之前紛紛宣布承認巴勒斯坦國。

今年5月10日，第十次聯合國大會緊急特別會議以143票讚成、9票反對、25票棄權的表決結果通過決議，認定巴勒斯坦國符合《聯合國憲章》規定的聯合國會員國資格，應被接納為聯合國會員國。