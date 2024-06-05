英國大選｜投誰由關心什麼議題決定　民調：45%民最憂生活成本

英國輿觀調查公司（YouGov）6月2日公布的民意調查結果顯示，生活成本已成為選民最關心的議題，其次是衞生、整體經濟和移民問題。



根據英國輿觀調查公司5月29至30日進行的民調，當要求受訪者從16個問題中選出他們認為最重要的3個問題，生活成本最多人選擇，有45%受訪者選擇，衞生議題則排在第2位，有34%受訪者選擇，緊隨其後的是整體經濟，為32%，第4位是移民問題，為26%。

當只能選擇一個最重要議題，生活成本再次排在第一位，為26%，其次3個議題的重要性相當，分別是有18%受訪者選擇移民問題，16%受訪者選擇整體經濟，14%受訪者選擇衞生問題。

民調顯示，預計投票給工黨的選民最希望工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）優先考慮生活成本問題，相比之下，在打算投票給保守黨的選民中，45%人認為移民和庇護是他們最關注的問題，39%人最關注整體經濟問題。

比起保守黨，在打算投票給改革黨（Reform UK）的選民中，更多人關注移民問題，82%受訪者表示這是他們最關注的問題，生活成本則排在第2位，為34%人。