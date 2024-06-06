歐盟法院裁定麥當勞失去「巨無霸」在家禽類食品的商標

歐盟普通法院6月5日裁定，麥當勞失去對牛肉漢堡以外食品的「巨無霸」（Big Mac）商標註冊。入稟的愛爾蘭快餐店Supermac's發聲明表示，判決代表全世界小企業對抗跨國大企使用商標扼殺競爭行為的重大勝利。



據路透社6月5日報道，爭議源於Supermac's計劃在歐盟擴張業務，但申請註冊時遭麥當勞反對，聲稱Supermac's的名稱會令消費者與「Big Mac」混淆。麥當勞在1997年已將「巨無霸」註冊為肉類及家禽食品的商標。

Supermac's在2017年向歐盟知識產權局 （EUIPO） 申請撤銷麥當勞的商標註冊，認為不應該涵蓋禽類食品等沒有真正使用商標的項目，但在2022年被駁回，終引起訴訟。

Supermac's在Facebook發文暗諷麥當勞：

法院裁定，麥當勞已連續5年沒有使用「巨無霸」來指稱雞肉漢堡， 麥當勞提交的證據也沒有跡象表明，該商標在雞肉商品上的使用情況，特別是銷售量、使用期限和使用頻率等。

法院判決實際上部份撤銷歐盟知識產權局的決定，也意味著Supermac's在這場訴訟中取得部份勝利。不過，麥當勞仍可以針對裁決上訴至歐盟最高法院。