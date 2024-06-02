日本麥當勞高層人士變動　香港出身高正宇升任社長

日本麥當勞控股5月29日宣布高層人士調動，現任公司董事、出身於香港的高正宇（Thomas Ko）將會在7月1日擔任子公司日本麥當勞社長。



《日本經濟新聞》及時事通信社報道，現年48歲的高正宇在2000年加入德國著名光學系統、工業測量儀器和醫療設備的蔡司公司（Zeiss），其後轉投波士頓顧問公司（Boston Consulting Group、BCG），並在2010年加盟美國麥當勞。

報道提到，他在麥當勞曾負責亞太、中東及非洲地區的消費者市場調查等工作，並曾經擁有在韓國及葡萄牙的市場經驗。高正宇在2015年調任日本麥當勞營運總監，今年升任董事。

日本麥當勞控股在當地擁有2,982間分店，包括878間直營店，以及2,104間特許經營店。（Getty Images）

日本麥當勞在2022年以來曾四度加價，該公司透過對應外賣和送貨上門的需求，以及推出限時產品確保顧客數量，令公司錄得理想業績。截至今年4月，當地店舖的銷售額已經連續46個月超過去年同月業績。

不過受到中東的罷買運動影響，以及美國麥當勞憂慮顧客增長放慢而推出廉價套餐，令公司面對不確定前景。而高正宇擁有在全球各地工作的經驗，有助快速應對日本的市場變化。

高正宇將會在7月1日正式上任，而目前兼任當地控股公司及麥當勞社長的日色保，將會成為日本麥當勞會長，同時留任控股公司社長一職。