「麥當勞餐點變身日式定食」圖熱傳　可樂當湯飲　網民：我也想試

麥當勞是世界知名的速食餐廳，提到麥當勞的餐點，多半會想起漢堡、薯條、麥樂雞和可樂這些美式食物。然而近來有一位日本網友，竟然挑戰將麥當勞當成日式「定食」來吃，引起許多網友的討論。



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根據日本媒體「Jタウンネット」報道，日本X（前稱Twitter）網友「morisugi_warota」最近分享一張「把麥當勞當成定食屋」的照片。

畫面中可以看到他將漢堡的麵包、漢堡扒和酸黃瓜等食物一一分解、裝盤，搭配薯條和雞塊等等，可樂也用碗裝起來，弄得像是一碗湯一樣，看上去完全是一道「一汁三菜」的完美定食。

這位網友表示，當時他過着一週七天，幾乎都在吃麥當勞的日子。差不多到了第五天的時候，他開始想吃一點除了漢堡之外的東西，於是才會把麥當勞弄成定食的模樣。他還把魚柳包的炸魚排，弄成像是魚生的樣子，引起許多其他網友的回應。

【相關圖輯】麥當勞傳說中嘅「隱藏漢堡」！外國網友成功點到 豐富過巨無霸（點圖放大瀏覽）：

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不少網友紛紛表示：

「裝盤後形象差好多」

「可樂當成黑色的湯笑死」

「我還以為那個是BBQ醬，原來是可樂」

「以前麥當勞還真的賣過咖哩和飯之類的品項」

「看起來滿好吃的啊」

「用可樂代替味噌湯？太可怕了吧」

「我下次也要這樣吃看看」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】