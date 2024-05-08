日本麥當勞店員突狂罵顧客還衝出追擊 女同事肉身阻擋衝突獲讚
撰文：聯合新聞網
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近來日本社交網站傳出一段爭議影片。一名客人在麥當勞櫃台點餐時，突然遭到男性店員大聲咆哮，另一位女性店員立刻出面緩頰，並阻止男性店員進一步產生離譜舉動。
影片曝光之後，引來許多網友的撻伐（點圖放大瀏覽）：
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根據日本媒體「ENCOUNT」報道，這段短短20秒的影片中，可以看到一位戴眼鏡的男性店員，對着櫃台前有點年紀的男客人，大聲咆哮「給我滾出去，你這混帳」、「馬上離開」，還大聲拍打櫃台發出聲響。
其他兩位女店員一位急忙帶着客人離開，另一位則試圖拉住男店員。
但是男店員還是跑出櫃台，打算繼續追顧客，其他店員只能趕緊阻止他。
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網友從其他店員和他的對話，推測出這位鬧出風波的男性，疑似是麥當勞特別僱用的身心障礙者員工。
有人認為「雖說是為了社會福利，但現場總是最辛苦的」、「為什麼沒有其他男店員了，這也是問題吧」、「沸點也太低了」。
也有人稱讚女店員的行為「應該要給她特別獎金」、「如果我是那個女的就放着不管了，感覺出手還會被追究責任」。
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影片被「X」網友「SIaxAJXBRiv_2nd」分享後，目前已經超過151萬次觀看。
日本麥當勞官方也出面道歉，表示會防止類似事情再度發生，但不會公布該店員和顧客衝突間的任何詳細內容。
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