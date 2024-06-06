普京：中國成功創造獨特而高效經濟模式　比美國更有效

當地時間6月5日，俄羅斯總統在聖彼得堡國際經濟論壇與大型國際新聞社負責人舉行座談會。據俄新社和塔斯社報道，期間，普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）盛讚中國成功創造了一種「獨特且相當高效」的經濟模式，表現優於美國模式，並將美西方國家阻止中國經濟發展的嘗試稱作「一個巨大的錯誤」。



「對中國和美國等其他主要經濟體的經濟發展進行分析後發現，中國成功地創造了一種非常獨特但相當高效的經濟發展模式，比美國模式更有效」，普京指出，這一點已成為俄羅斯專家的普遍共識。

普京在會上稱，美國和一些歐洲國家試圖阻礙中國經濟發展是一個「巨大的錯誤」。

他表示：「總的來說，中國經濟非常可靠，而且正日益發展為高科技經濟。在我看來，美國或某些歐洲國家想要或試圖以某種方式限制中國經濟是一個巨大的錯誤。因為在我看來，要想取得成功，就需要適應這些進程，而不是試圖加以阻礙。」

2024年6月5日，俄羅斯總統普京在聖彼得堡會見國際新聞機構高級編輯時發表講話。（Sputnik/Valentina Pevtsova/Pool via REUTERS）

普京還指責西方有關中國「產能過剩」的說法純屬「無稽之談」。他說：「說這話的人認為自己是『市場主義者』。他們怎麼回事，不知道是誰決定生產是否過剩嗎？是由市場決定。如果中國生產一定數量的汽車，而市場全部可以消化，那算什麼生產過剩？西方這就是無稽之談。」

一段時間以來，美國政客持續炒作所謂「中國產能過剩論」，矛頭直指中國電動汽車等產品。中方此前曾反駁指出，美方炒作中國新能源產業「產能過剩」，完全背離客觀事實和經濟規律，本質上是保護主義。

2024年6月5日，俄羅斯總統普京在聖彼德堡與多國新聞機構高層會面，發表講話時提到俄羅斯與西方關係以及俄烏戰爭等問題。（Reuters）

會上回答現場媒體提問時，普京重申，中俄夥伴關係不是情境性的，而是基於「深厚的共同利益」。他指出，過去15年以來，中國一直是俄羅斯主要貿易和經濟夥伴，中俄合作「非常謹慎、冷靜、循序漸進」。

「我必須說，我們（中國和俄羅斯）幾乎在所有事情上都取得了成功，」普京說道，未來，中俄兩國在飛機製造、人工智能等高科技領域，以及太空和軍事技術領域都有良好的合作前景。

談到俄中貿易時，普京指出，俄中貿易規模超預期，正在成功多樣化。「（俄中）貿易規模超過我們預期。中國的統計數據顯示，貿易額已達2400億美元；我們的數據略低，約為2300億美元。但問題甚至不在於貿易規模，而在於我們正在實現貿易多樣化，並且十分成功。」

聖彼得堡國際經濟論壇於1997年開始舉辦，目前已成為俄羅斯最重要的國際大型經濟論壇之一。據悉，今年的第27屆聖彼得堡國際經濟論壇於6月5日至8日在俄羅斯第二大城市聖彼得堡舉行，來自100多個國家和地區的代表將討論世界經濟熱點議題，共謀合作與發展。

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