美國小妹妹遊動物園被長頸鹿叼起　醒目媽「極速反應」出手救女

美國德州2歲女童圖滕（Paisley Toten）和家人6月1日參觀位於格羅倫斯（Glen Rose）、名為Fossil Rim Wildlife Center的野生動物中心，不料在餵食長頸鹿時，她的上衣突然被咬住，整個人差點被叼走。所幸她母親反應夠快，立刻將她緊緊抱住，否則女童可能會受傷。



圖滕一家6月1日到Fossil Rim Wildlife Center參觀。遊客們可開車走在指定的道路，與園區內的動物以餵食方式進行互動。

當圖滕在餵食動物時，意外被路旁的長頸鹿叼起。所駕汽車在圖滕一家後方的女子梅里曼（Lindsey Merriman）拍下整個過程，顯示她和家人坐在開篷車觀賞動物，路邊一頭長頸鹿突然咬住圖滕的上衣，將她叼起來。她的母親即時將她抱住。

梅里曼拍下那巨大的長頸鹿頸部垂下叼起女童，她的母親當場尖叫時。她看到長頸鹿用牙咬住女孩的襯衫。

事後女童父親賈森（Jason Toten）接受美媒受訪時表示，「我們停下來餵長頸鹿，我轉身看後窗外，我看到長頸鹿就在那裏狀似在挖洞什麼的，然後牠抓住了她」，他同時強調他們在餵食過程中，並沒違反任何規定。

圖滕當時拿着飼料袋，賈森因此推測長頸鹿可能是想搶走那個袋，卻意外連女兒的衣服一併咬住。

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