英國女赤手空拳擊退鱷魚　替雙胞胎姊妹化解危險　獲頒英勇勳章

英國一名女子在渡假時遭到鱷魚攻擊，她徒手與其搏鬥，成功擊退鱷魚還拯救了自己的雙胞胎姊妹，如今她獲頒國王英勇勳章，這段經歷也成為一段佳話。



據BBC報道，住在伯克郡桑德赫斯特市的31歲女子喬治亞（Georgia Laurie）和她的雙胞胎姊妹梅麗莎在2021年6月時前往墨西哥渡假，當她們到埃斯孔迪多港附近的一個湖中游泳時，一隻鱷魚無聲無息地出現，並開始攻擊遊客。

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喬治亞和其他遊客迅速游向陸地，但鱷魚咬住了梅麗莎，並將她拖入水中。

喬治亞跳回水中，試圖拉動昏迷不醒的梅麗莎，但鱷魚很快又回來攻擊她們。喬治亞用拳頭多次擊打鱷魚的鼻子，並用另一隻手抓住梅麗莎，不讓她沉入水面下。

當鱷魚似乎要撤退時，喬治亞試圖將梅麗莎拖到安全的地方，但鱷魚又回來了，喬治亞再度與鱷魚搏鬥，過程中她的手也被咬傷，但仍然拼出全力把梅麗莎拉上岸。

雖然梅麗莎身受重傷，腹部和四肢全被咬傷，後來還因為感染而出現敗血症，但所幸在經過治療後順利康復撿回一命。

在得知自己被列入授勳名單後，喬治亞說：「這是一種榮幸，當我收到這封信時，我感到非常震驚，因為我真的沒想到。」

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