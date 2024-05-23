巴西總統顧問訪華晤王毅　中國：達成政治解決烏克蘭危機6點共識

中國外長王毅5月23日在北京會見訪華的巴西總統首席特別顧問阿莫林（Celso Amorim），中國外交部晚上宣布，雙方就推動政治解決烏克蘭危機、呼籲局勢降溫深入交換意見，並達成6點共識。



根據中國外交部公告，雙方達成的6點共識如下：

一、呼籲有關各方遵守局勢降溫「三原則」，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火。

二、認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路。各方應為恢復直接對話創造條件，推動局勢降溫緩和，直至達成全面停火。中巴雙方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會。

三、應加大對相關地區人道主義援助，防止出現更大規模的人道主義危機。應避免襲擊平民和民用設施，保護婦女、兒童等平民和戰俘。支持衝突當事方交換戰俘。

圖為2024年4月18日，中國外交部長王毅抵達印尼雅加達，與印尼外交部長外長蕾特諾舉行雙邊會面。（REUTERS/Willy Kurniawan/Pool）

四、反對使用大規模殺傷性武器，特別是核武器和生化武器。盡一切可能防止核擴散，避免核危機。

五、反對攻擊核電站等和平核設施。各方均應遵守核安全公約等國際法，堅決避免出現人為核事故。

六、反對割裂世界，制造封閉的政治或經濟集團。呼籲在能源、貨幣、金融、貿易、糧食安全以及保護油氣管道、海底光纜、電力能源設施、光纖網絡等關鍵基礎設施安全問題上加強國際合作，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

中國外交部指，雙方歡迎國際社會成員支持並加入以上共識，共同為推動局勢降溫、勸和促談發揮建設作用。