夏巴茲再當選巴基斯坦總理　習近平致賀電

巴基斯坦國民議會3月3日舉行新一屆政府總理選舉，巴基斯坦穆斯林聯盟（謝里夫派）主席夏巴茲・謝里夫（Shehbaz Sharif，下稱夏巴茲）當選。這是他第二次當選巴基斯坦總理。



國民議會議長宣布，夏巴茲獲得201票，高於當選所需的169票，他擊敗另一名前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）支持的候選人阿尤布（Omar Ayub）；他獲得92票。

夏巴茲2023年8月卸任總理職責，當時國會在選舉前解散，看守政府掌政，他將權力移交給看守政府。

夏巴茲現年72歲，其兄謝里夫（Nawaz Sharif）曾3度出任巴基斯坦總理，兩人所屬的巴基斯坦穆斯林聯盟（謝里夫派）（PML-N）為夏巴茲是次選戰操盤造勢。

儘管伊姆蘭汗支持的候選人贏得最多國會席次，但PML-N與「巴基斯坦人民黨」（Pakistan Peoples Party）同意籌組聯合政府，夏巴茲於是得以「回鍋」再任總理。

2022年10月28日，巴基斯坦時任總理夏巴茲・謝里夫在首都伊斯蘭堡的總理府接受中國媒體聯合採訪。（新華社）

在上一個任期，夏巴茲政府與國際貨幣基金經濟（IMF）達成重要協議。這份將在4月到期的協議所要求巴國實行的措施，已導致該國物價急升，加重貧困或中產家庭的負擔。

新政府將須立即與IMF就下一份協議展開磋商，以支撐國家經濟，同時也得應對國內貧窮惡化導致民眾日益不滿。

2022年9月16日，中國國家主席習近平在撒馬爾罕國賓館會見巴基斯坦總理夏巴茲。（新華社）

新華社3日稱，中國國家主席習近平致電謝里夫，祝賀他當選巴基斯坦總理。

習近平指出，相信在夏巴茲總理和巴基斯坦新一屆政府領導下，在巴基斯坦各界團結努力下，巴方一定能夠在國家發展進步的事業中取得新的更大成就。

習近平強調，中巴兩國要賡續傳統友誼，加強各領域交流合作，共同打造中巴經濟走廊建設升級版，持續深化中巴全天候戰略合作夥伴關係，構建新時代更加緊密的中巴命運共同體，為兩國人民創造更多福祉。

同日，國務院總理李強向夏巴茲總理致賀電。