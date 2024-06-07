習近平會見巴西副總統　籲加強共建巴西再工業化＋南美一體化路線

中國國家主席習近平6月7日下午在北京人民大會堂會見來華正式訪問的巴西副總統阿爾克明（Geraldo Alckmin）。



習近平指出，中巴是志同道合的好朋友、攜手前行的好夥伴。去年4月，我同盧拉總統就引領開闢新時代中巴關係新未來達成重要共識。一年多來，在雙方共同努力下，兩國戰略互信不斷深化，務實合作持續推進，在國際場合密切協作，不僅促進了各自發展，也有力維護了廣大發展中國家的共同利益。

習近平強調，當前，世界正面臨百年未有之大變局，中巴作為發展中大國和重要新興市場國家，有着廣泛共同戰略利益，兩國關係遠遠超越雙邊範疇，對推動發展中國家團結合作以及世界和平穩定具有示範意義。雙方要把握兩國關係的戰略性，增強兩國關係的互利性，彰顯兩國關係的全面性，不斷密切戰略協作，賦予中巴友好新的時代內涵。

圖為2024年6月7日，中國國家主席習近平在中國北京人民大會堂會見巴西副總統阿爾克明（不在圖中）。（Wang Zhao/Pool via REUTERS）

習近平稱，中方願同巴方繼續秉持敢為人先的首創精神，用更具前瞻性的眼光就雙邊關係作好戰略規劃，明確構建中巴命運共同體的長遠目標，充分發揮中國-巴西高層協調與合作委員會的作用，鞏固傳統領域合作，拓展綠色經濟、數字經濟、創新等新興領域合作，加強共建「一帶一路」倡議同巴西「再工業化」、「南美一體化路線」等發展戰略對接。

他說，以慶祝建交50周年為契機，全面加強立法機構、政黨、地方、文化、教育、旅遊、青年等各領域交流合作，為中巴合作匯聚更多友好力量，提供更多有力支撐。中方支持巴西在國際舞台上發揮更大作用，支持巴西辦好今年二十國集團領導人峰會，願同包括巴西在內的拉共體各方密切溝通，推動新時代中拉關係進一步發展。

圖為2024年6月7日，中國國家主席習近平（不在圖中）在中國北京人民大會堂會見巴西副總統阿爾克明（右二）。（Wang Zhao/Pool via REUTERS）

圖為2024年6月7日，中國國家主席習近平（不在圖中）在中國北京人民大會堂會見巴西副總統阿爾克明。（Wang Zhao/Pool via REUTERS）

阿爾克明轉達盧拉總統對習近平的親切問候，稱昨天他同韓正副主席成功主持召開巴西-中國高層協調與合作委員會第七次會議，取得積極成果。近年來數億中國人民擺脫貧困，堪稱世界奇蹟，有關經驗對巴西具有重要借鑑意義。

他說巴西政府致力於實現包容、可持續增長，願同中方加強發展戰略對接，歡迎更多中國企業赴巴西投資，加強基礎設施建設、農業、礦產、新能源汽車以及應對氣候變化等領域合作。

阿爾克明說，巴中都致力於捍衛多邊主義和自由貿易，在許多重要問題上理念相同，合作潛力巨大，前景廣闊。巴方願以兩國建交50周年為新起點，同中方共同努力，密切雙多邊戰略協作，將兩國關係提升至新的高度，為建設更加和平、公正、可持續的世界作出貢獻。