習近平會見巴西副總統 籲加強共建巴西再工業化＋南美一體化路線
中國國家主席習近平6月7日下午在北京人民大會堂會見來華正式訪問的巴西副總統阿爾克明（Geraldo Alckmin）。
習近平指出，中巴是志同道合的好朋友、攜手前行的好夥伴。去年4月，我同盧拉總統就引領開闢新時代中巴關係新未來達成重要共識。一年多來，在雙方共同努力下，兩國戰略互信不斷深化，務實合作持續推進，在國際場合密切協作，不僅促進了各自發展，也有力維護了廣大發展中國家的共同利益。
習近平強調，當前，世界正面臨百年未有之大變局，中巴作為發展中大國和重要新興市場國家，有着廣泛共同戰略利益，兩國關係遠遠超越雙邊範疇，對推動發展中國家團結合作以及世界和平穩定具有示範意義。雙方要把握兩國關係的戰略性，增強兩國關係的互利性，彰顯兩國關係的全面性，不斷密切戰略協作，賦予中巴友好新的時代內涵。
習近平稱，中方願同巴方繼續秉持敢為人先的首創精神，用更具前瞻性的眼光就雙邊關係作好戰略規劃，明確構建中巴命運共同體的長遠目標，充分發揮中國-巴西高層協調與合作委員會的作用，鞏固傳統領域合作，拓展綠色經濟、數字經濟、創新等新興領域合作，加強共建「一帶一路」倡議同巴西「再工業化」、「南美一體化路線」等發展戰略對接。
他說，以慶祝建交50周年為契機，全面加強立法機構、政黨、地方、文化、教育、旅遊、青年等各領域交流合作，為中巴合作匯聚更多友好力量，提供更多有力支撐。中方支持巴西在國際舞台上發揮更大作用，支持巴西辦好今年二十國集團領導人峰會，願同包括巴西在內的拉共體各方密切溝通，推動新時代中拉關係進一步發展。
阿爾克明轉達盧拉總統對習近平的親切問候，稱昨天他同韓正副主席成功主持召開巴西-中國高層協調與合作委員會第七次會議，取得積極成果。近年來數億中國人民擺脫貧困，堪稱世界奇蹟，有關經驗對巴西具有重要借鑑意義。
他說巴西政府致力於實現包容、可持續增長，願同中方加強發展戰略對接，歡迎更多中國企業赴巴西投資，加強基礎設施建設、農業、礦產、新能源汽車以及應對氣候變化等領域合作。
阿爾克明說，巴中都致力於捍衛多邊主義和自由貿易，在許多重要問題上理念相同，合作潛力巨大，前景廣闊。巴方願以兩國建交50周年為新起點，同中方共同努力，密切雙多邊戰略協作，將兩國關係提升至新的高度，為建設更加和平、公正、可持續的世界作出貢獻。