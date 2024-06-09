以色列為救4人質　血洗加沙難民營殺逾200巴人　有美國提供情報

當地時間6月8日，以色列國防軍對加沙中部努賽賴特（Nuseirat）難民營發動襲擊，造成超過200人死亡。據路透社報道，以色列軍方發言人8日發表聲明稱，以軍基於「精確的情報」策劃了此次行動，從難民營的兩棟住宅大樓內救出了4名被扣押人員。



巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）強烈譴責以色列襲擊難民營的行為，指責以色列實施了「可怕的屠殺」。哈馬斯方面還表示，已確認美國參與了以軍的行動，這再一次表明美國與以色列合謀在加沙犯下「戰爭罪」。

此次襲擊發生在努賽賴特難民營的中心地帶。以色列軍方發言人哈加里稱，行動開始於當地時間8日上午11時，以色列警察反恐部隊和以色列國家安全總局（又稱辛貝特，Shin Bet）特工同時突襲了難民營的兩棟住宅大樓，救出了4名在去年10月7日遭到扣押的以色列人。

哈加里聲稱，以軍在行動過程中遭遇炮火襲擊，一名反恐部隊指揮官在戰鬥中身亡。以軍隨即「從空中和地面」開火反擊，「我們知道有不到100名巴勒斯坦人傷亡，我們不知道其中有多少人是恐怖分子。」

他表示，以色列軍方已經為這次「高風險、複雜的任務」準備了數周，基於「精確的情報」策劃了行動，「這就是我們所做的，我們冒着生命危險去拯救人質生命。雖然我們很高興這4名人質已經回家，但我們不能忘記，仍有120名以色列人被扣押在加沙。」

2024年6月8日，在以色列拉馬特甘（Ramat Gan），以色列軍人8日從加沙地帶中部救出4名人質，其中一名人質、27歲的科茲洛夫（Andrey Kozlov）落機時面露笑容。（REUTERS/Marko Djurica）

在2023年10月7日於以色列一個音樂節活動被哈馬斯綁架的中以混血女子諾亞（Noa Argamani）2024年6月8日獲救後，在拉馬特甘（Ramat Gan）與父親雅科夫（Yakov Argamani，暫譯）緊緊擁抱。圖為影片截圖。（Israeli Army/Handout via Reuters）

但哈馬斯否認了以色列軍方關於傷亡人數的說法，加沙政府媒體辦公室8日晚些時候表示，超過210名巴勒斯坦人在襲擊中喪生，400多人受傷。路透社稱，這是新一輪巴以衝突爆發以來，以色列對加沙地帶發動的最血腥的襲擊之一。

努賽賴特難民營的醫護人員齊亞德（Ziad）告訴路透社，以軍無人機和戰機對着房屋和試圖逃跑的巴勒斯坦人隨意開火，當地市場和清真寺遭到以軍重點打擊，「這就像一場恐怖電影，但這是一場真正的大屠殺……為了救出四人，以色列殺害了上百人。」

齊亞德說，救援人員試圖將死傷者送往附近城市代爾拜拉赫的醫院，但大量死者的屍體依然倒在努賽賴特難民營的街道上。

哈馬斯強烈譴責以色列襲擊難民營的行為。哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅發言人烏拜達（Abū ʿUbayda，暫譯）發表聲明稱，以色列在努賽賴特難民營犯下了戰爭罪，「以色列通過實施可怕的屠殺，解救了部分被扣押人員，但也殺害了一些被扣押人員。」

烏拜達表示，以軍行動將對被扣押的以色列人構成極大危險。

哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）發表聲明說，這次襲擊不會讓巴勒斯坦人屈服，「我們的人民不會投降。面對這個罪惡的敵人，抵抗力量將繼續捍衛我們的權利。佔領軍認為他們可以用武力把選擇強加給我們，但這不過是痴心妄想。」

此外，哈馬斯方面還表示，已確認美國參與了以軍的行動，這再一次表明美國和以色列合謀在加沙犯下了戰爭罪。

圖為2024年6月8日，以色列軍隊轟炸加沙中部努塞賴特（Nuseirat）難民營後，一批巴勒斯坦人用擔架抬着一名死於襲擊的人。（REUTERS/Ramadan Abed）

據巴勒斯坦通訊社報道，巴勒斯坦法塔赫（Fatah）也發表聲明，指責以色列在努賽賴特難民營發動血腥屠殺。法塔赫呼籲國際社會和人權組織採取行動，迫使以色列「恐怖主義佔領軍政權」停止對加沙地帶和約旦河西岸的野蠻侵略，並允許人道主義援助進入。

巴勒斯坦總統發言人表示，針對巴勒斯坦人民的迫害每天都在發生，聯合國安理會和國際社會需要立即干預，迫使佔領軍停止所有違反國際法的行為。他還強調，努賽賴特難民營遭遇的襲擊是以色列對巴勒斯坦「種族滅絕戰爭」的延續，巴方認為美國政府應為此負責。

2024年6月6日，加沙走廊中部努塞賴特（Nusseirat）聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）一所讓難民棲身的學校受襲後，一名婦女坐在地上哭泣。（Reuters）

美國《華盛頓郵報》援引多名知情人士的消息稱，美國駐紮在以色列的一個團隊向以軍提供了一些情報，幫助以軍實施了襲擊。知情人士表示，該團隊由特種作戰人員和情報官員組成，自去年10月以來，他們向以色列提供了無人機拍攝的照片、攔截的通信記錄等情報。

一名美國官員8日也承認，美國和以色列在營救被扣押人員的行動方面保持着「非常深入的合作關係」。

對於以軍此次襲擊，美國總統國家安全事務助理沙利文發表聲明稱：「美國支持一切努力，以確保被哈馬斯扣押的人員得到釋放，這包括正在進行中的談判和其他手段。正在討論的停火協議將確保所有剩餘人質獲釋，同時向以色列提供安全保障，並救助加沙平民。這項協議得到了美國的全力支持。」

2024年6月8日，法國總統馬克龍和美國總統拜登在巴黎愛麗舍宮發表聯合聲明。（REUTERS/Elizabeth Frantz）

美國總統拜登對4名被扣押的以色列人獲救表示歡迎，他在與法國總統馬克龍舉行的聯合新聞發布會上表示：「我們不會停止工作，直至所有人質回家並達成停火協議。」

但周邊國家均對以色列的襲擊表示不滿。埃及外交部8日發表聲明稱，以方行為公然違反國際法，埃及以最強烈的措辭譴責以色列襲擊努賽賴特難民營。埃及認為以色列對襲擊負有法律和道義上的責任，要求其停止針對巴勒斯坦平民的襲擊。

約旦外交和僑務部發表聲明，強烈譴責以色列在加沙地帶犯下種族滅絕罪行。聲明指出，此次襲擊表明以色列堅持違反國際法，有系統地對巴勒斯坦平民發動襲擊。約旦呼籲國際社會採取緊急行動，制止以色列的戰爭罪行。

伊斯蘭合作組織也指責以色列在努賽賴特難民營製造「可怕的血腥屠殺」，導致上百名巴勒斯坦人喪生。聲明指出，這是以色列「有組織的國家恐怖主義和種族滅絕罪行」的延續，違背國際人道主義法和聯合國有關決議，國際社會需要對以色列的行為進行調查和追責。

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