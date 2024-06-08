以軍在加沙救出4人質　包括中以混血女子諾亞Noa Argamani

以軍稱6月8日從加沙地中部中部努賽賴特（Nuseirat）救出4名人質，包括3男1女，女子正是有中國及以色列血統的25歲女子諾亞（Noa Argamani）。他們在2023年10月7日巴勒斯坦極端組織哈馬斯跨界突襲以色列時，在住棚節（Sukkot）音樂節被擄至加沙地帶，如今獲救。他們8個月又1天的人質生涯終於結束。



軍方稱，他們已被送往醫院接受醫療檢查。他們分別是諾亞、21歲的賈恩（Almog Meir Jan）、27歲的科茲洛夫（Andrey Kozlov），以及40歲的齊夫（Shlomi Ziv）。

軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）在電視新聞發布會上表示，是次行動經過數週計劃，以軍冒着槍林彈雨中進行救援，一名警察受重傷。

網上流傳諾亞（Noa Argamani）的照片。（Twitter）

哈馬斯於2024年1月14日發布短片，稱翌日會公布片中3名人質的下場。3人分別為（左起）：中以混血兒諾亞（Noa Argamani），以及後來被指已經死亡的Yossi Sharabi及Itai Svirsky。（短片截圖）

▼點擊瀏覽諾亞被綁架時的影片截圖。她在2023年10月7日在以色列參加音樂節時遭綁架，當時她被擄走時叫喊「別殺我！」的影片在網路上不斷流傳：

大象新聞2023年10月13日稱，記者聯繫到女生的母親接受訪問。這位化名李芳的女子稱澄清一些關於女兒的不實報道。她說女兒諾亞的出生地點是以色列，不同於網上報道此前說的北京。此外她只有以色列國籍，沒有中國國籍。李芳稱，她和以色列裔的丈夫都在等她安全回家。

李芳憶述女兒出事前的情境，一家三口飯後，諾亞向爸爸要車匙。她說要去參加一個什麼活動，但沒說具體內容。李芳也沒追問。

諾亞的爸爸給女兒鑰匙後，也沒問她去哪，那是因為她是和男友男友納森（Avi Nathan）一起出去的。李芳說，諾亞的男友是以色列人。

除了國籍，李芳亦就網上一些不實消息澄清。有傳諾亞當過兵，她認為這跟外界了解的情況不一樣：「這個國家（以色列）是任何人都要當兵，知道嗎？她不當兵是不行的，這是盡義務。」

她說，諾亞曾是女兵，一般女兵是不上戰場的。諾亞沒上過戰場。她服役的兩、三年都是做文書工作。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）2023年12月曾表示，他已告知中國駐以色列大使館，要求中國國家主席習近平介入救助。

▼諾亞被綁架後不久，美國「商業內幕」（Business Insider）網站2023年10月12日稱，社交媒體流傳一段影片，顯示諾亞身處一間屋內，並坐在沙發上喝樽裝水，她身後有兩個赤腳的人經過：

諾亞被綁架後，哈馬斯發布包括她在內的人質影片：

新華社6月8日稱，與此同時，加沙地帶消息人士8日告訴新華社記者，以軍當天轟炸加沙地帶中部，造成至少15人死亡。

主持以色列戰時內閣的內塔尼亞胡、國防部長加蘭特（Yoav Gallant）和甘茨。（Reuters）

廣為外界所預期的另一份來自以色列的聲明推遲發布。以色列戰時內閣部長甘茨（Benny Gantz）在加沙人質獲釋的消息傳出後，推遲發布他向以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辭職的消息。

甘茨5月向這位內塔尼亞胡提出以6月8日為限，要求戰時內閣制定明確的加沙戰後治理方案。

但以色列軍隊從加薩救出四名人質的消息傳出後，部長發言人表示，他的聲明將被推遲。他們沒有給出新的演講時間，以色列主要報紙的政治評論員表示，預計他將宣布辭職。

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