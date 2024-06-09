以色列營救人質內幕曝光：狂奔衝上直升機　槍林彈雨中撤離｜有片

以色列軍方6月8日稱，從加沙中部努賽賴特（Nuseirat）救出4名被哈馬斯擄走的人質，軍方其後發布這場營救行動的航拍畫面，可見一行11人拔足狂奔衝上直升機後，安全返抵以色列。



從以軍發布的航拍影片可見，連同4名人質在內合計11日快跑到正在待命直升機：

根據以軍公布的營救行動影片，當時一行11人朝直升機所在位置拔足狂奔，待全員上機之後，直升機把他們轉移至安全地點。

有中國及以色列血統的25歲女人質諾亞（Noa Argamani）踏上救援飛機的一刻：

綜合外媒報道，以軍6月8日突襲加沙中部努賽賴特（Nuseirat）兩棟相距數百呎的建築物，帶回4名人質，他們分別是有中國及以色列血統的25歲女子諾亞（Noa Argamani），21歲的賈恩（Almog Meir Jan）、27歲的科茲洛夫（Andrey Kozlov），以及40歲的齊夫（Shlomi Ziv）。

以色列一名國防官員稱，以方情報部門首先發現諾亞被關押在努賽賴特市場附近的一棟地面建築，他們其後收到更多情報表明，同一區的另一棟建築內還藏有另外3名人質。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）稱，以軍為這場營救工作籌備數週，以色列士兵根據據報關押人質的建築物模型進行集中訓練。

他指出：「這是在平民社區中執行的任務，哈馬斯故意將武裝份子看守人質的房屋安排在一般民居。我們必須採取精準行動，讓人質活着回家。」

以色列軍方發言人哈加里詳細講述營救行動的細節：

據一位以色列官員表示，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）6月6日晚會見高級國防官員，討論營救行動的風險。這位官員說，該國領導人當晚就批准了救援任務。他指出，6月8日上午，以軍高層在行動於上午11點開始前數分鐘前才真正首肯。

他補充說，他們選擇在白天採取行動，向努賽賴特的兩座建築同時發動進攻，試圖搞得哈馬斯措手不及，因武裝組織或會預期這樣的行動會在夜間進行。

哈加里表示，攻擊同時在兩棟建築中進行，人質被關在有武裝警衛包圍的、上鎖房間裏。他說，在諾亞被關押的大樓，以軍成功讓哈馬斯的武裝分子措手不及。他補充說，在另一場營救中，以軍在成功營救3名人質前與哈馬斯的人員進行激烈交火。

哈加里指出，當他們救回俘虜時，軍官們使用特定的暗號透過無線電宣布「鑽石已在我們手中」。

他補充，當以軍離開建築物時，哈馬斯武裝分子向他們開槍，並發射火箭彈。以軍軍官們用身體保護人質，以色列軍機則在該地區攻擊哈馬斯武裝分子，為正在撤走的眾人提供掩護。人質其後被汽車帶到兩架待命的直升機。