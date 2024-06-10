韓國大聲公廣播反擊糞便氣球　音波功61年歷史藉K-POP打心理戰

韓國與朝鮮關係進一步緊張，兩方互相空投氣球後，韓國6月9日決定時隔6年重啟對朝鮮的邊境「大聲公」廣播。韓國這種「音波功」攻勢自1963年出現，至今有61年歷史，停止抑或重啟廣播也反映韓朝關係在不同時期走向，韓國也積極運用K-POP的軟實力，「國民妹妹」IU（李知恩）、少女時代、BIGBANG、BTS等受歡迎歌手或天團的歌曲經常出現於廣播中。



2016年1月8日，鏡頭下韓國在漣川郡韓朝邊境附近設置的擴音器。2016年1月7日，韓國宣布將恢復邊境揚聲器的廣播。2015年8月，韓國士兵在非軍事區被地雷炸傷時，韓國曾啟動擴音器廣播，朝鮮則威脅要攻擊擴音器。（Getty）

所謂大聲公廣播，即在邊境前線地區用擴音器大聲廣播，作為心理戰，據韓媒《東亞日報》9日指，廣播內容大概可從設置地點向北傳播到20公里至30公里處，因此對前方地區軍人的影響，會比對朝鮮居民大。

韓國這種做法自1963年5月首次開始，當時是為對抗1962年朝鮮對韓國的廣播，據《中央日報》指，到了目前，朝鮮的擴音器「輸出量」已經遠遠低於韓國。

2016年1月8日，鏡頭下韓國士兵在位於韓國漣川郡的軍事基地工作室，運作設於邊境附近的擴音器。2016年1月7日，韓國宣布將恢復邊境揚聲器的廣播。2015年8月，韓國士兵在非軍事區被地雷炸傷時，韓國曾啟動擴音器廣播，朝鮮則威脅要攻擊擴音器。（Getty）

大聲公廣播並非天天都有，有時停止，有時重啟，也見證着韓朝關係的浮浮沉沉，例如1972年朴正熙政府與朝鮮締結共同聲明後，韓國便中斷大聲公廣播，至80年代韓朝局勢緊張，廣播做法又恢復，到2004年盧武鉉政府時期，韓國與朝鮮達成包括拆除擴音器在內的協議，但到了朴槿惠政府時，2015年8月又重新安裝擴音器，重啟廣播。

2018年，時任韓國總統文在寅與朝鮮領導人金正恩舉行韓朝首腦會談，廣播也因而中斷，之後更因達成板門店宣言，韓國拆除40多台擴音器設備。在6年後的今天，韓朝關係一再緊張，廣播也再度恢復。

文在寅與金正恩：文在寅2018年5月26日在沒有預先對外公布下，赴板門店朝鮮境內的統一閣與金正恩見面，這是兩人第二次舉行文金會。文在寅翌日表示這次是金正恩邀請，雙方確認美朝峰會一定要順利舉行，落實板門店宣言。（Reuters）

大聲公播什麼？

播出的內容並不單一，包括批評朝鮮制度的內容、K-POP歌曲、氣象資訊、國內外新聞，又有體育資訊等。在2015年的朴槿惠政府時期，韓國更播出過譴責金家三代世襲的內容、批評獨裁體制等。

為了「動搖」對方年輕軍人的思想，韓國也充份利用K-POP軟實力，借大聲公播放韓國樂壇偶像的歌曲，據《東亞日報》指出，這些歌曲便包括IU（李知恩）的《心》、少女時代的《說出你的願望》（Genie）、BIGBANG的《Bang Bang Bang》、Wonder Girls的《I Feel You》等，另外也有偶像團體I.O.I、Lovelyz、GFRIEND等的歌曲。

↓ 少女時代歌曲《說出你的願望》（Genie） ↓

↓ BIGBANG歌曲《Bang Bang Bang》 ↓

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在最新6月9日的約2小時廣播中，韓國播放防彈少年團（BTS）的歌曲《Butter》、《Dynamite》、《春日》等。

《中央日報》指，《春日》的內容是講述度過寒冷冬天，等待充滿希望的春天，歌詞內有字句如「早晨會再來的，因為任何黑暗、任何季節都不能永恒」。

↓ BTS歌曲《春日》 ↓

韓國時隔6年重啟對朝廣播，韓媒《東亞日報》6月9日便在標題形容，如今是「懸崖邊上的韓朝」。

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