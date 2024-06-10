韓國大聲公廣播反擊糞便氣球　音波功61年歷史藉K-POP打心理戰

撰文：成依華
出版：更新：

韓國與朝鮮關係進一步緊張，兩方互相空投氣球後，韓國6月9日決定時隔6年重啟對朝鮮的邊境「大聲公」廣播。韓國這種「音波功」攻勢自1963年出現，至今有61年歷史，停止抑或重啟廣播也反映韓朝關係在不同時期走向，韓國也積極運用K-POP的軟實力，「國民妹妹」IU（李知恩）、少女時代、BIGBANG、BTS等受歡迎歌手或天團的歌曲經常出現於廣播中。

2016年1月8日，鏡頭下韓國在漣川郡韓朝邊境附近設置的擴音器。2016年1月7日，韓國宣布將恢復邊境揚聲器的廣播。2015年8月，韓國士兵在非軍事區被地雷炸傷時，韓國曾啟動擴音器廣播，朝鮮則威脅要攻擊擴音器。（Getty）
朝鮮第三波330糞便氣球飄湧首爾　韓國：重啟邊境「大聲公」廣播朝鮮「糞便氣球」飄襲韓國　一地穢物近距高清照曝光　韓國斥低級

所謂大聲公廣播，即在邊境前線地區用擴音器大聲廣播，作為心理戰，據韓媒《東亞日報》9日指，廣播內容大概可從設置地點向北傳播到20公里至30公里處，因此對前方地區軍人的影響，會比對朝鮮居民大。

韓國這種做法自1963年5月首次開始，當時是為對抗1962年朝鮮對韓國的廣播，據《中央日報》指，到了目前，朝鮮的擴音器「輸出量」已經遠遠低於韓國。

2016年1月8日，鏡頭下韓國士兵在位於韓國漣川郡的軍事基地工作室，運作設於邊境附近的擴音器。2016年1月7日，韓國宣布將恢復邊境揚聲器的廣播。2015年8月，韓國士兵在非軍事區被地雷炸傷時，韓國曾啟動擴音器廣播，朝鮮則威脅要攻擊擴音器。（Getty）

大聲公廣播並非天天都有，有時停止，有時重啟，也見證着韓朝關係的浮浮沉沉，例如1972年朴正熙政府與朝鮮締結共同聲明後，韓國便中斷大聲公廣播，至80年代韓朝局勢緊張，廣播做法又恢復，到2004年盧武鉉政府時期，韓國與朝鮮達成包括拆除擴音器在內的協議，但到了朴槿惠政府時，2015年8月又重新安裝擴音器，重啟廣播。

2018年，時任韓國總統文在寅與朝鮮領導人金正恩舉行韓朝首腦會談，廣播也因而中斷，之後更因達成板門店宣言，韓國拆除40多台擴音器設備。在6年後的今天，韓朝關係一再緊張，廣播也再度恢復。

文在寅與金正恩：文在寅2018年5月26日在沒有預先對外公布下，赴板門店朝鮮境內的統一閣與金正恩見面，這是兩人第二次舉行文金會。文在寅翌日表示這次是金正恩邀請，雙方確認美朝峰會一定要順利舉行，落實板門店宣言。（Reuters）

大聲公播什麼？

播出的內容並不單一，包括批評朝鮮制度的內容、K-POP歌曲、氣象資訊、國內外新聞，又有體育資訊等。在2015年的朴槿惠政府時期，韓國更播出過譴責金家三代世襲的內容、批評獨裁體制等。

為了「動搖」對方年輕軍人的思想，韓國也充份利用K-POP軟實力，借大聲公播放韓國樂壇偶像的歌曲，據《東亞日報》指出，這些歌曲便包括IU（李知恩）的《心》、少女時代的《說出你的願望》（Genie）、BIGBANG的《Bang Bang Bang》、Wonder Girls的《I Feel You》等，另外也有偶像團體I.O.I、Lovelyz、GFRIEND等的歌曲。

↓ 少女時代歌曲《說出你的願望》（Genie） ↓

↓ BIGBANG歌曲《Bang Bang Bang》 ↓

+4

在最新6月9日的約2小時廣播中，韓國播放防彈少年團（BTS）的歌曲《Butter》、《Dynamite》、《春日》等。

《中央日報》指，《春日》的內容是講述度過寒冷冬天，等待充滿希望的春天，歌詞內有字句如「早晨會再來的，因為任何黑暗、任何季節都不能永恒」。

↓ BTS歌曲《春日》 ↓

韓國時隔6年重啟對朝廣播，韓媒《東亞日報》6月9日便在標題形容，如今是「懸崖邊上的韓朝」。

【延伸閱讀】外國粉絲選2022最帥韓國男偶像　BTS、車銀優均失守冠軍之位（點圖放大瀏覽👇👇👇

+16
朝鮮第4波「垃圾氣球」一晚放飛310個　金與正稱反制韓國邊境廣播金與正警告若韓國再發反朝傳單及擴音廣播　平壤會有新回應韓國醫協宣布6月18日罷工集體停診
韓國
韓國
朝韓關係
朝鮮(北韓)
金正恩
IU
BTS
少女時代
BIGBANG