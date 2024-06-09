朝鮮第三波330糞便氣球飄湧首爾　韓國：重啟邊境「大聲公」廣播

韓媒6月9日稱，朝鮮8日晚再向韓國投放「垃圾氣球」，首爾市、仁川市和京畿道等首都圈地區都有人舉報發現氣球。今次是朝鮮第三次向韓國放飛裝有垃圾穢物的氣球，以此報復韓國脫北者6日及7日對朝放飛氣球，它們被指帶反朝鮮與反金正恩的宣傳。韓國9日早上宣布重啟韓朝邊境擴音器廣播。



2016年1月8日，鏡頭下韓國士兵在位於韓國漣川郡的軍事基地工作室，運作設於邊境附近的擴音器。2016年1月7日，韓國宣布將恢復邊境揚聲器的廣播。2015年8月，韓國士兵在非軍事區被地雷炸傷時，韓國曾啟動擴音器廣播，朝鮮則威脅要攻擊擴音器。（Getty）

2016年1月8日，鏡頭下韓國在漣川郡韓朝邊境附近設置的擴音器。2016年1月7日，韓國宣布將恢復邊境揚聲器的廣播。2015年8月，韓國士兵在非軍事區被地雷炸傷時，韓國曾啟動擴音器廣播，朝鮮則威脅要攻擊擴音器。（Getty）

韓聯社9日稱，首爾市政府截至9日上午8時接獲29宗相關舉報。蘆原區和東大門區各6宗、城北區5宗、中區3宗、恩平區和中浪區各2宗，江南區、西大門區、永登浦區、龍山區和鍾路區各1宗。此外，京畿道南部警察廳和京畿道消防災難本部已接到在利川市等地發現朝鮮氣球的3宗舉報。仁川消防本部也從前一天至今早接獲3宗相關舉報。

韓國聯合參謀本部（韓聯參）9日向記者團發短訊稱，自8日晚起至9日早上10時，朝鮮已向韓國空飄330個氣球。部門稱目前已沒有氣球在空中，而墜入韓境內的氣球數量有80多個。

韓聯參稱，韓軍與有關機構正密切合作，採取措施。

2016年1月8日，鏡頭下韓國在漣川郡韓朝邊境附近設置的擴音器。2016年1月7日，韓國宣布將恢復邊境揚聲器的廣播。2015年8月，韓國士兵在非軍事區被地雷炸傷時，韓國曾啟動擴音器廣播，朝鮮則威脅要攻擊擴音器。（Getty）

2016年1月8日，韓國士兵在韓朝邊境附近的軍事基地的擴音器附近工作。2016年1月7日，韓國宣布將恢復邊境揚聲器的廣播。2015年8月，韓國士兵在非軍事區被地雷炸傷時，韓國曾啟動擴音器廣播，朝鮮威脅要攻擊擴音器。（Getty）

▼有網民在社交媒體X發布朝鮮氣球造成的損毀，指這輛車的車主是直接受害者。網民說，據稱事件沒人受傷，但車子受損：

▼在韓軍8日發布朝鮮將向韓國放飛氣球的消息後，首爾市政府8日晚上11時9分左右向市民發送警報短訊，呼籲他們一旦發現氣球，便立刻向軍警匯報。

朝鮮一連兩天向韓國放飛疑攜帶垃圾及排泄物的氣球，事件已演變成外交風波。韓國統一部5月31日警告警告會採取朝方「承受不住的一切措施」之後，韓國總統辦公室6月3日宣布將暫停2018年與朝鮮簽署、旨在緩解緊張局勢的《9・19軍事協議》的效力。

韓國總統辦公室6月3日稱，在韓朝恢復間的信任之前，將停止《9・19軍事協議》的效力。

韓國3日進行跨門部會議，重點分析朝鮮放飛氣球的回應以及是否繼續恢復邊境揚聲器廣播。

韓國倘恢復在韓朝邊境廣播，將須暫停《9・19軍事協議》的效力。協議禁止韓朝之間的敵對行為。以往這些擴音器用來播放對朝鮮領袖金正恩政權被指侵犯人權的批評、新聞及韓國流行歌曲，朝鮮對此反應強烈。

朝鮮2023年11月21日成功發射首枚偵察衛星「萬里鏡-1」號。作為回應，韓國11月23日宣布中止朝韓軍事協議《九一九軍事協議》部份條款效力並與美國一同追加對朝制裁。

朝鮮外務省2023年11月23日稱，朝鮮不再受 《九一九軍事協議》約束。這份協議中規定一系列旨在預防意外衝突的措施，包括建立禁飛區、禁止在緩衝區進行演習和炮兵射擊訓練。朝鮮當時更揚言部署更多部隊及新武器。

▼請點擊放大觀看韓國6月2日最新圖片：朝鮮飄飛至韓國的「垃圾氣球」來到韓國後，在市面造成污染：

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氣球開始在韓國出現後，青瓦台已警告，將對平壤放飛數百個「垃圾氣球」作有力回應。

氣球不僅對韓國多地構成污染，甚至已影響飛機升降。首爾仁川國際機場稱，氣球導致機場跑道三度暫停航班升降，部份航班因此延誤，但未有航班因受影響取消。

韓國機場管理部門因6月1日晚上約10時回收落在機場跑道安全區域的氣球，須讓航班暫停升降近1小時。機場方面在2日早上約6時及約7時因跑道上空出現氣球，跑道須分別停用20分鐘及17分鐘。

韓聯社報道，5月28日至29日，韓國境內出現260個朝鮮空投的垃圾氣球，然後自6月1日起至2日下午，當地軍方再在首爾、京畿道、忠清道和慶北道等地區偵獲720多個氣球，累計數目已破千。

朝鮮稱，連日已向南韓境內空投15噸垃圾，將暫停行動。朝中社2日引述軍方聲明警告韓國，一旦對朝鮮空投反朝鮮傳單，朝鮮便會恢復行動。

▼請點擊放大觀看韓國5月29日的圖片：顯示朝鮮放飛至韓國的「垃圾氣球」抵韓後爆破，導致當地路面污穢不堪。

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